Qué hacer para llegar a tiempo ante un infarto, según un cardiólogo: “Cada minuto cuenta”

“En un infarto, cada minuto cuenta. Y es importantísimo llegar rápido”. Con esas palabras se refirió Jorge Tartaglione a la relevancia de la celeridad ante un cuadro de esas características. “En nuestro país, entre la aparición de un dolor en el pecho y la llegada al hospital pasan más de dos horas, y eso es un montón”, aseguró el cardiólogo en LN+.

La importancia de llegar a tiempo ante un infarto

“Lo primero que hay que hacer es llamar a una ambulancia. Pero no muchos lo hacen y por eso la mayoría de las personas con este cuadro mueren antes de llegar al hospital”, aseveró Tartaglione.

En palabras del cardiólogo, “el corazón tiene tres arterias que llevan sangre a las paredes del corazón. Y mientras más rápido se abran esas arterias comprometidas, mejor“.

La situación en la Argentina

“Quizás hay muchos pueblos en la Argentina que no tienen la hemodinamia [especialidad médica que diagnostica y trata enfermedades cardiovasculares] necesaria para abrir una arteria, pero hay drogas específicas que funcionan como un ayudín. Que te licúan la sangre por dentro: te destapan la cañería y te favorece", graficó el especialista.

“Desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) están trabajando para que se genere una red. Es decir, que en Jujuy o en Caleta Oliva esté disponible la instrumental necesaria ante estos casos”, dijo Tartaglione.

Las claves para salvar un corazón

Sobre los alertas que se deben considerar, el médico subrayó: “Hay que estar atento a cualquier dolor de pecho o de brazo. Pero la mayor recomendación es: si te duele algo del ombligo para arriba, consultá con tu médico”.

Desde la óptica del profesional, en la Argentina hay cada vez más episodios de infartos: la cifra asciende a 40.000 casos por año. “Esto quiere decir que, por día, cien argentinos se infartan”, graficó Tartaglione.

“Y por último quiero aclarar algo muy importante. En el caso de tener un problema de salud, el número al que hay que llamar no es el 911, sino el 107: allí te van a responder”, concluyó el cardiólogo.