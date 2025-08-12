Qué líneas de colectivo aceptan el pago del boleto con QR

Cada vez son más las líneas de colectivo que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se suman al sistema de pagos abiertos del transporte público, lo que permite elegir cómo pagar tus pasajes, entre las opciones, con QR desde el celular.

Se puede pagar con:

Tarjetas de débito, crédito y prepaga sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

Tarjeta SUBE física o digital.

Código QR generado desde la billetera electrónica BNA+ o la app SUBE.

El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, sin importar el medio de pago que utilices. Además, se sigue accediendo a los beneficios locales definidos por cada jurisdicción y los descuentos por combinación entre colectivos si pagás con tu SUBE física o digital.

Líneas de colectivo aceptan el pago del boleto con QR

AMBA

Líneas: 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 56 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 76 | 84 | 90 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 106 | 107 | 108 | 109 | 115 | 117 | 118 | 132 | 134 | 135 | 146 | 150 | 151 | 161 | 164 | 181 | 185 | 188 | 205 | 271 | 283 | 288 | 299 | 311 | 312 | 329 | 373 | 384 | 422 | 500 | 523 | 501G | 570.

Buenos Aires | Azul

Líneas: 501 | 502 | 503

Buenos Aires | Tandil

Líneas: 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505

Buenos Aires | Tornquist

Línea: 1

Córdoba | Capital

Líneas: 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 600 | 601 | A | A1 | B | B1 | B26 | B60 | B80 | C | C1 | C2 | SERVICIO ESPECIAL AEROPUERTO

Córdoba | Río Cuarto

Líneas: RAMAL E | RAMAL F | RAMAL G | RAMAL H | RAMAL I | RAMAL J | RAMAL K | RAMAL L RAMAL M | RAMAL N | RAMAL O | RAMAL P | RAMAL Q | RAMAL RED | RAMAL U | TRONCAL A |TRONCAL B | TRONCAL C | TRONCAL D.

Jujuy | Capital

Líneas: 3A | 6 | 8 | 8A | 8B | 9 | 9A | 9B | 9C | 9D | 15 | 15A | 20 | 25 | 25A | 25B | 25C | 45 | 45A | 47 | 50 | 50A | 52 | 60 | 91 | 92

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A

Neuquén | Capital

Líneas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Santa Fe | Rafaela

Líneas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B

Santa Fe | Rosario

Líneas: 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 | 120 | 121 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 NEGRA | 133 VERDE | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 NEGRA | 143 ROJA | 144 NEGRA | 145 CABIN | 145 SOLDIN | 146 | 153 | 153 | 102 NEGRA | 102 ROJA | 115 Aeropuerto | LINEA DE LA COSTA | LINEA ENLACE AVELLANEDA OESTE | LINEA ENLACE NOROESTE | LINEA ENLACE SANTA LUCIA | LINEA RONDA CUR SUR | Linea K | Linea Q

San Luis | Capital

Líneas: A | BCG | D | E | E1 | F | H | I | N | R | OK | P | T | U

Tucumán | Capital

Líneas: 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 19 |