Qué líneas de colectivo aceptan el pago del boleto con QR
Cada vez son más las líneas de colectivo que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se suman al sistema de pagos abiertos del transporte público, lo que permite elegir cómo pagar tus pasajes, entre las opciones, con QR desde el celular.
Se puede pagar con:
- Tarjetas de débito, crédito y prepaga sin contacto Visa y Mastercard.
- Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.
- Tarjeta SUBE física o digital.
- Código QR generado desde la billetera electrónica BNA+ o la app SUBE.
El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, sin importar el medio de pago que utilices. Además, se sigue accediendo a los beneficios locales definidos por cada jurisdicción y los descuentos por combinación entre colectivos si pagás con tu SUBE física o digital.
Líneas de colectivo aceptan el pago del boleto con QR
AMBA
Líneas: 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 56 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 76 | 84 | 90 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 106 | 107 | 108 | 109 | 115 | 117 | 118 | 132 | 134 | 135 | 146 | 150 | 151 | 161 | 164 | 181 | 185 | 188 | 205 | 271 | 283 | 288 | 299 | 311 | 312 | 329 | 373 | 384 | 422 | 500 | 523 | 501G | 570.
Buenos Aires | Azul
Líneas: 501 | 502 | 503
Buenos Aires | Tandil
Líneas: 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505
Buenos Aires | Tornquist
Línea: 1
Córdoba | Capital
Líneas: 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 600 | 601 | A | A1 | B | B1 | B26 | B60 | B80 | C | C1 | C2 | SERVICIO ESPECIAL AEROPUERTO
Córdoba | Río Cuarto
Líneas: RAMAL E | RAMAL F | RAMAL G | RAMAL H | RAMAL I | RAMAL J | RAMAL K | RAMAL L RAMAL M | RAMAL N | RAMAL O | RAMAL P | RAMAL Q | RAMAL RED | RAMAL U | TRONCAL A |TRONCAL B | TRONCAL C | TRONCAL D.
Jujuy | Capital
Líneas: 3A | 6 | 8 | 8A | 8B | 9 | 9A | 9B | 9C | 9D | 15 | 15A | 20 | 25 | 25A | 25B | 25C | 45 | 45A | 47 | 50 | 50A | 52 | 60 | 91 | 92
Mendoza | Capital
Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874
Mendoza | San Rafael
Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A
Neuquén | Capital
Líneas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Santa Fe | Rafaela
Líneas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B
Santa Fe | Rosario
Líneas: 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 | 120 | 121 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 NEGRA | 133 VERDE | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 NEGRA | 143 ROJA | 144 NEGRA | 145 CABIN | 145 SOLDIN | 146 | 153 | 153 | 102 NEGRA | 102 ROJA | 115 Aeropuerto | LINEA DE LA COSTA | LINEA ENLACE AVELLANEDA OESTE | LINEA ENLACE NOROESTE | LINEA ENLACE SANTA LUCIA | LINEA RONDA CUR SUR | Linea K | Linea Q
San Luis | Capital
Líneas: A | BCG | D | E | E1 | F | H | I | N | R | OK | P | T | U
Tucumán | Capital
Líneas: 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 19 |
