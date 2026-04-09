Este jueves 9 de abril la UTA (Unión Tranviarios Automotor) lleva adelante una retención de tareas como medida de fuerza en rechazo a la falta de pago de salarios de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, muchas personas se preguntan cuáles son las líneas que están de paro hoy.

La medida de fuerza convocada por la UTA se da en el marco de otro reclamo que afectó a la circulación en el AMBA: durante este martes y miércoles se produjo una reducción de hasta el 40% en la frecuencia del servicio de transporte público a modo de protesta por el aumento del gasoil, que registró una suba del 25% desde la segunda quincena de marzo.

Largas filas para viajar en colectivo este jueves 9 de abril

Qué líneas de colectivos están de paro hoy, jueves 9 de abril

La entidad gremial indicó por medio de un comunicado que la decisión alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, manifestó la UTA.

Luciano Fusaro, presidente de AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), confirmó esta mañana a LN+ que una sola línea de Zona Norte no está en funcionamiento porque no se pagaron los salarios de los choferes. “El resto de las empresas no están afectadas por medidas gremiales”, aseguró.

Sin embargo, en redes sociales, usuarios advirtieron que estas líneas de colectivo no están funcionando hoy: 333, 407, 700 y 707. Se trata de colectivos de la empresa MOGSM S.A. que circulan por los partidos bonaerenses de San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar.

La empresa MOGSM S.A. se encuentra con sus servicios interrumpidos por falta de pagos.



La medida de fuerza afecta a las líneas 333, 407, 700 y 707 que circulan por los partidos bonaerenses de San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar.

Via @CharlieGonza07 https://t.co/W51EGiWpci pic.twitter.com/nThrdU19s4 — Solo Tránsito↗ (@solotransito) February 12, 2025

De todos modos, la mayoría de las líneas mantienen la reducción de la circulación por el precio del gasoil y la demora del pago de subsidios por parte del Gobierno nacional y bonaerense.

La empresa Dota señaló a LA NACION que le pagó a sus empleados los sueldos correspondientes a marzo y trabajará con normalidad este jueves. Esto aplica a las líneas

Desde Metropol, a su vez, abonaron el 100% de sus salarios y este jueves no sufrirán abstención de tareas. De esa forma, prestarán servicios con diagramas normales y habituales.

AVISO IMPORTANTE. SERVICIOS DEL 9 DE ABRIL.



Informamos que hemos abonado el 100% de los salarios de la totalidad de nuestro personal.

En consecuencia, no se registrarán medidas de abstención de tareas por parte de los conductores y los servicios se prestarán conforme a los… — Metropol (@Metropol_ar) April 9, 2026

Por qué se baja la frecuencia de los colectivos

A principios de la semana, se sintió la baja en la circulación de los colectivos en el AMBA. Se trata de una medida que llevan adelante las empresas de transporte urbano como respuesta a la disparada del precio del gasoil, la falta de abastecimiento de combustible y la presunta demora de pagos del gobierno nacional y bonaerense.

El precio mayorista del gasoil está actualmente entre un 8% y un 10% más caro que el precio en las estaciones de servicio. Las empresas pagan el litro a más de $2100, un valor que dista de los $1744 contemplados en las planillas oficiales de las Secretarías de Transporte de Nación, Ciudad y Provincia. Hasta antes del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el precio mayorista era hasta un 15% más barato que el minorista. Esta brecha financiera desestabiliza al sector, donde el combustible representa el 20% de la estructura de costos.

Por el aumento de combustible hay menos frecuencia de colectivos, largas colas y mucho tiempo de espera para llegar a destino. Largas colas en Liniers Nicolás Suárez

La situación se agrava por una caída sostenida en el uso del servicio. El transporte público perdió un 12% de sus pasajeros en el último año, lo que equivale a 1,1 millón de usuarios menos por día. El desplome resulta más profundo en el largo plazo: el caudal de pasajeros actuales representa apenas dos tercios de los niveles registrados hace 10 años.

Por el aumento de combustible hay menos frecuencia de colectivos, largas colas y mucho tiempo de espera para llegar a destino.

Diversos factores explican esta tendencia, como la falta de recuperación en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio. A esto se le suma el deterioro de las frecuencias y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios ante el aumento del boleto.

Como consecuencia, el parque automotor se redujo en 3000 unidades durante los últimos cuatro años, al pasar de 18.500 a 15.500 colectivos. La menor disponibilidad de recursos presiona a las compañías, quienes ven cómo el peso del subsidio estatal disminuyó del 91% en diciembre de 2023 al 63% actual. Esta asfixia económica obliga a las empresas a recortar servicios. Algunas líneas ya redujeron sus frecuencias en un 20% para intentar compensar el desfasaje financiero derivado del costo del combustible.