Dr. Matt Walker, experto en sueño, sobre el consumo de melatonina: “Es posible que estés tomando la dosis incorrecta”

Matt Walker, experto en sueño, advirtió que muchos adultos y niños usan melatonina como si fuera una pastilla para “dormir profundo”. A través de la recopilación de varios estudios, reveló cuál es el verdadero rol de esta hormona.

Qué es la melatonina y cuál es su función en el sueño

El neurocientífico explicó cómo funciona la melatonina en el episodio 125 de su programa The Matt Walker Podcast. Allí, detalló que la hormona no actúa como un sedante clásico, sino como una señal biológica que le dice al cerebro que la noche ha comenzado.

Por eso la describió más como un “temporizador” del ritmo circadiano que como un tratamiento principal para el insomnio crónico.

“La melatonina es para regular el tiempo, no es una pastilla para dormir. Su función natural es anunciar la noche biológica y ayudar a alinear su reloj interno con el mundo exterior. Funciona mejor cuando el problema es la sincronización en lugar de cuando el problema es la ansiedad”, señaló el especialista.

El uso correcto de la “pastilla del sueño”

Según el especialista, para que la melatonina sea efectiva hay dos factores claves: la cantidad y el horario de la dosis, aspectos en los que muchas personas cometen errores. “Es posible que estés tomando la dosis incorrecta”, afirmó.

Matt Walker dijo que la melatonina se debe tomar tres horas antes de acostarse Foto: Pexels

En su revisión, destacó que el efecto promotor del sueño aumenta hasta cerca de 4 mg al día si se toma alrededor de tres horas antes de acostarse, mientras que por encima de esa dosis los beneficios no crecen y pueden aumentar los efectos secundarios.

Melatonina: para qué sirve y para qué no

Walker también enfatizó que, en el insomnio crónico , la melatonina apenas reduce unos minutos el tiempo para quedarse dormido y suma poco al total de horas de sueño.

, la melatonina el tiempo para quedarse dormido y suma poco al total de horas de sueño. En cambio, la considera más útil para corregir problemas del reloj interno, como el jet lag, el trabajo nocturno o ciertos trastornos de fase del sueño.

Señales de riesgo cardíaco con uso prolongado de la melatonina

Por su parte, el neurocientífico también mencionó un estudio de la Asociación Americana del Corazón sobre los posibles efectos secundarios de la melatonina.

Al analizar a más de 130 mil adultos con insomnio que consumieron melatonina por al menos un año, la investigación encontró un aumento relativo cercano al 90% en el riesgo de ser diagnosticados con insuficiencia cardíaca, en comparación con quienes no la usaban.

Un estudio encontró un aumento relativo cercano al 90% en el riesgo de ser diagnosticados con insuficiencia cardíaca en aquellos que consumían melatonina LA NACION

Aunque el aumento absoluto fue pequeño, los autores insisten en que el estudio no prueba causalidad y que podrían influir otros factores, como que los pacientes con peor salud sean los más propensos a recibir melatonina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.