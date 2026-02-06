Conductores de diversas compañías de transporte iniciaron este viernes una medida de fuerza por tiempo indeterminado ante la falta de pago de haberes. La interrupción de tareas afecta a múltiples ramales en el AMBA. Representantes gremiales ratificaron la continuidad de la protesta hasta que los trabajadores perciban sus remuneraciones totales.

Qué líneas de colectivos no paran hoy, viernes 6 de febrero

Todas aquellas líneas que no hayan adherido al paro o hayan regularizado su actividad por recibir el pago de salarios correspondientes realizan su recorrido habitual. El listado de unidades que sí interrumpieron sus tareas este viernes incluye a:

333, 407, 437 y 707 (empresa MOGSM)

(empresa MOGSM) 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 (empresa MOQSA)

(empresa MOQSA) 148 (El Nuevo Halcón)

(El Nuevo Halcón) 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513 (San Juan Bautista)

(San Juan Bautista) 15, 22 y 166

504 (Merlo) y 504 (Ituzaingó)

Paro de colectivos en el AMBA este viernes 6 de febrero

Cuáles son las líneas que normalizaron su servicio

La Empresa 216, que posee las líneas 236, 166, 634, retomó sus actividades habituales durante la mañana de este viernes. Sus unidades circularon con normalidad pasadas las 11 tras la acreditación de los fondos adeudados a los trabajadores.

Los delegados de esta firma decidieron levantar la medida de fuerza en cuanto confirmaron que el dinero de los sueldos y viáticos llegó a las cuentas bancarias de los empleados. Este cambio permitió que los usuarios de los servicios en la zona oeste recuperaran su medio de transporte habitual antes del mediodía.

La Empresa 216 normalizó sus recorridos pasadas las 11 tras verificar el depósito de los fondos adeudados

El resto de las compañías que operan en el AMBA no registran alteraciones en sus cronogramas de viaje. Las líneas que conectan la ciudad de Buenos Aires con el resto de las jurisdicciones funcionan sin inconvenientes, salvo aquellas que pertenecen a los grupos empresariales en conflicto.

Por qué reclaman los choferes este viernes 6 de febrero

El conflicto se originó por el incumplimiento en el pago de las remuneraciones mensuales. Claudio, conductor de la firma MOQSA, explicó en diálogo con la señal LN+: “Una vez más, como lo venimos haciendo, sería el cuarto día hábil y no nos pagan, no cobramos el sueldo”.

El trabajador remarcó que la situación se repite desde hace cuatro meses y que los delegados agotaron las instancias previas de diálogo antes de iniciar la abstención de tareas. La falta de pago afecta el sustento de más de 1100 familias que dependen de estos ingresos. Según el testimonio del chofer, la medida de fuerza fue el último recurso posible para visibilizar la deuda salarial.

Delegados gremiales comunicaron que la abstención de tareas rige hasta que se acredite la totalidad del salario en las cuentas (Facebook MOQSA) Captura Web

Los trabajadores de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. informaron que la protesta seguirá hasta que perciban la totalidad de sus haberes. Claudio también pidió perdón a los damnificados: “Ante todo quiero dar las disculpas correspondientes para todos los usuarios, especialmente en la zona de Berazategui”.

Qué medidas tomó el Gobierno nacional ante la protesta

El Gobierno nacional intimó a las empresas prestatarias para que restablezcan el servicio de manera inmediata. La notificación oficial ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este viernes. El Ministerio de Transporte advirtió que aplicará multas económicas severas a las firmas que no saquen sus unidades a la calle.

Más de 1100 familias se ven afectadas por la mora patronal en el pago de las remuneraciones mensuales

La administración central busca que las empresas cumplan con sus obligaciones patronales para normalizar el transporte público. Mientras tanto, los usuarios expresaron su descontento por las demoras a través de la red social X.

Los pasajeros consultan de forma permanente, en cuentas especializadas, el estado de los ramales para planificar sus traslados, en una resolución del conflicto queda supeditada a la acreditación efectiva de los salarios en las próximas horas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.