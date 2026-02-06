Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero comenzó un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue anunciada el jueves por la noche en el marco de un conflicto salarial. El cese de actividades, que comenzó a regir a la medianoche, impactó en varias líneas y muchas personas que deben viajar se preguntar cuáles son.

Paro de varias líneas de colectivos en el AMBA este viernes 6 de febrero

El conflicto involucra, entre otras, a las empresas Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA). Desde esta última comunicaron mediante sus redes sociales que todas sus líneas permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso por una medida gremial.

La empresa MOQSA es una de las que no presta servicio este viernes 6 de febrero

Por su parte, los conductores de la empresa 216 advirtieron que podrían paralizar completamente los servicios si antes de las 18 horas no se acredita el pago total de sus salarios. Hasta el momento, la medida de fuerza alcanza solo a cuatro de las nueve líneas que integran la firma, mientras el resto continúa operando con normalidad.

El comunicado de los delegados de la Empresa 216 (Foto: X @ciudaddebondis)

Desde la empresa MOGSM también confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, por lo que las líneas 333, 407, 437 y 707 se encuentran afectadas por el paro, sumando más complicaciones para los usuarios del servicio en la jornada.

Las líneas afectadas de la empresa MOGSM (Captura: X @ciudaddebondis)

Las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero

MOGSM:

333

407

437

707

MOQSA:

159

219

300

372

584

603

619

El Nuevo Halcón:

148

Línea 22

Empresa 216:

236

166

634

504 Merlo

504 Ituzaingó

San Juan Bautista:

383

500

503

506

507

508

509

511

512

513

La medida de fuerza de los trabajadores fue tomada en reclamo por la falta de pago de salarios y viáticos. Asimismo, advirtieron que el conflicto podría extenderse si no hay avances en las negociaciones.

Las reacciones de los usuarios ante la medida

Como era de esperarse, la medida de fuerza generó malestar entre los pasajeros, quienes se manifestaron en las redes sociales, teniendo en cuenta que muchos se vieron afectados por demoras y cambios inesperados en el servicio.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: X)

Mientras que algunos cuestionaron la medida con mensajes como “Dicen desde las 00 horas pero ya no hay servicio”, otros, también cansados de salir perjudicados por los paros, escribieron: “Paguen los salarios y dejen de joder a los laburantes. Todos los meses lo mismo”.