Los trabajadores del sector iniciaron un paro de colectivos este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El cese de actividades afecta la operación de más de 25 líneas ante la falta de pago de salarios mensuales en el cuarto día hábil del mes. La medida de fuerza responde al incumplimiento de las empresas en el depósito de los haberes de los choferes.

Por qué hay paro de más de 25 líneas de colectivos

La protesta surge por el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes al último mes. Los trabajadores denuncian que las compañías omitieron el depósito de los sueldos en el cuarto día hábil, plazo límite legal para el cobro de haberes.

Paro de colectivos en el AMBA este viernes 6 de febrero

Claudio, empleado de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), explicó en LN+: “Sería el cuarto día hábil y no nos pagan, no cobramos el sueldo”. El conflicto alcanza a empresas de gran escala que operan ramales fundamentales para la movilidad urbana.

Los representantes gremiales exigen la regularización inmediata de las cuentas bancarias de los choferes para restablecer las frecuencias habituales. La falta de sustento económico para cubrir necesidades básicas motivó el cese de tareas desde la medianoche del viernes.

Los ramales de la firma MOQSA permanecen en las terminales hasta la acreditación de los sueldos

Cuáles son las líneas de colectivos que no funcionan

El cese de actividades abarca un amplio listado de servicios que recorren diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Las líneas afectadas de la empresa Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. son la 333, 407, 437 y 707. La firma Micro Ómnibus Quilmes S.A. mantiene sin servicio los recorridos de la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

Otras compañías se sumaron a la retención de tareas por idénticos motivos económicos. El listado incluye a los colectivos de la Empresa 216: 236, 166, 634 y los ramales 504 que circulan en Merlo e Ituzaingó. También se encuentran sin operación los servicios de la firma San Juan Bautista, que corresponden a las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513. A este grupo se agregan la línea 148, de El Nuevo Halcón, junto con las líneas 15 y 22.

Las líneas 333, 407, 437 y 707 de la empresa MOGSM registran un cese de actividades Captura Web

Qué dicen los trabajadores sobre el conflicto salarial

Los choferes manifiestan que la situación se repite de manera mensual. El chofer de MOQSA que habló en LN+ pidió perdón a los damnificados por la falta de transporte: “Ante todo quiero dar las disculpas correspondientes para todos los usuarios, especialmente en la zona de Berazategui”.

La vulnerabilidad económica de los empleados es el eje central del reclamo. “Somos más de 1100 familias que dependemos de ese sueldo; alguien tendría que destrabar esto“, agregó el trabajador. Los delegados evalúan elevar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo si la deuda persiste.

Las líneas 333, 407, 437 y 707 de la empresa MOGSM registran un cese de actividades Instagram

El testimonio resalta que el sector agotó todas las instancias previas de diálogo para evitar la caída del servicio. Los trabajadores aseguran que esta conducta empresarial data de hace cuatro meses.

Cómo sigue la situación en la Empresa 216

Los delegados de la Empresa 216 establecieron un plazo perentorio para normalizar el cronograma de viajes. Los conductores advirtieron que paralizarán el total de sus prestaciones si el depósito de haberes no ocurre antes de las 18.

La medida podría profundizarse y afectar a la totalidad de las líneas que integran el consorcio. Esta posición presiona a las autoridades para una resolución rápida del conflicto antes del final de la jornada laboral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.