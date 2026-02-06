Una por una: las líneas de colectivo que están de paro este viernes 6 de febrero

Un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó sin servicio a numerosas líneas este viernes 6 de febrero. La medida de fuerza, que comenzó a regir desde la medianoche, responde a un conflicto salarial, generando una jornada compleja y de incertidumbre para miles de usuarios que dependen del transporte público.

El conflicto involucra a importantes operadoras, entre ellas Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), las cuales confirmaron su adhesión a la protesta. Desde MOQSA, comunicaron mediante sus redes sociales que todos sus servicios permanecerán paralizados hasta nuevo aviso por la medida gremial. La empresa 216, en tanto, fue la primera levantar el paro luego de que se informó que le pagaron los sueldos a los trabajadores, así que sus líneas regresaron a funcionar con normalidad.

Paro de varias líneas de colectivos en el AMBA este viernes 6 de febrero

Para los ciudadanos del AMBA, la pregunta central es cuáles son las líneas de colectivos que hoy, 6 de febrero, no prestan servicio. A continuación, el detalle actualizado de las rutas que se encuentran sin actividad debido al paro, según la información provista por las empresas y por cuentas especializadas en el estado del transporte:

Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) : Las líneas 333, 407, 437 y 707 se encuentran completamente afectadas.

: Las líneas 333, 407, 437 y 707 se encuentran completamente afectadas. Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) : Todas las líneas de esta empresa –159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619– permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

: Todas las líneas de esta empresa –159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619– permanecen sin servicio hasta nuevo aviso. El Nuevo Halcón : La línea 148 también se adhirió a la medida de fuerza.

: La línea 148 también se adhirió a la medida de fuerza. San Juan Bautista : Numerosas líneas como la 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513 están paralizadas.

: Numerosas líneas como la 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513 están paralizadas. Líneas adicionales: Se confirmó que la línea 15 y la línea 22 se sumaron a la medida de fuerza, ampliando el alcance del paro en la región.

Paro este 6 de febrero: estas son las líneas de colectivo afectadas Captura Web

La repercusión de esta medida gremial es profunda y extensa, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte en una jornada compleja. La información sobre la evolución del paro se difunde a través de canales especializados como el perfil de X Transporte AMBA y Ciudad de Bondis, que actualiza el estado del servicio en tiempo real para los afectados.

