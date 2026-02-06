Hasta cuándo podría durar el paro de colectivos que afecta a más de 20 líneas de colectivos este viernes 6 de febrero

Los trabajadores de varias líneas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciaron un paro de colectivos durante la madrugada de este viernes por falta de cobro de sus haberes. La medida de fuerza afecta a usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense ante el incumplimiento en el pago de los sueldos correspondientes al último mes.

Hasta cuándo podría durar el paro de colectivos

La finalización de la medida de fuerza depende exclusivamente del cumplimiento en la acreditación del salario adeudado en las cuentas bancarias de los choferes. Los representantes de los trabajadores evitaron precisar una hora de normalización del servicio.

Paro de colectivos en el AMBA este viernes 6 de febrero

La firma Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) comunicó a través de su cuenta oficial en la red social X que la interrupción de actividades rige hasta nuevo aviso. Claudio, operario de esa compañía, señaló en diálogo con LN+: “Si no recibimos el salario adeudado, la medida podría extenderse en los próximos días”.

A escasos minutos de las 11, la administración nacional intimó a las prestatarias en falta para que normalicen los recorridos de manera inmediata. Los funcionarios advirtieron sobre la aplicación de sanciones económicas ante la ausencia de servicios. Las compañías que tengan medidas de fuerza enfrentan el descuento de las compensaciones estatales.

Más de 20 ramales interrumpen sus servicios en el área metropolitana este viernes Captura Web

Cuáles son las líneas de colectivos que no funcionan en el AMBA

La protesta abarca a más de veinte recorridos que operan principalmente en la zona sur y oeste del AMBA. La compañía MOQSA mantiene fuera de servicio a los internos de las líneas 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. La empresa Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) registra la suspensión de las líneas 333, 407, 437 y 707.

El listado de ramales afectados también incluye a la firma El Nuevo Halcón con la línea 148. La prestataria San Juan Bautista interrumpió el funcionamiento de los recorridos 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513. Los colectivos 15 y 22 tampoco prestan servicio este viernes.

Los choferes reclaman el pago de sus haberes correspondientes al cuarto día hábil del mes

Cuáles son los motivos detrás del conflicto salarial de los choferes

La interrupción de tareas surgió por la falta de pago de las remuneraciones en el cuarto día hábil del mes. Los empleados sostienen que la situación de irregularidad persiste desde hace tiempo. Claudio, trabajador de MOQSA, describió el escenario actual: “Una vez más, como lo venimos haciendo, que sería el cuarto día hábil y no nos pagan, no cobramos el sueldo”.

La organización gremial evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para reclamar por el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. El conflicto laboral impacta en la economía de miles de ciudadanos que utilizan el transporte público a diario.

El Gobierno nacional intimó a las prestatarias para normalizar el servicio bajo amenaza de sanciones

El empleado entrevistado destacó la gravedad del asunto: “Somos más de 1100 familias que dependemos de ese sueldo, alguien tendría que destrabar esto”. El conflicto salarial arrastra cuatro meses de tensiones similares según el testimonio de los delegados.

El personal de la Empresa 216 interrumpió sus tareas durante la madrugada del viernes. Las unidades de las líneas 166, 236 y 634 retomaron los recorridos habituales pasadas las 11 de la mañana. Los conductores restablecieron el servicio en la zona oeste tras la parálisis inicial. La normalización de estos ramales ocurrió luego de la intimación oficial del Gobierno nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.