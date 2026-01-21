Qué pasó en Florianópolis y por qué hay que tener cuidado con el agua que uno toma cuando está de vacaciones

El estado de Santa Catarina registró más de diez mil casos de diarrea aguda durante la primera quincena de enero. Las autoridades sanitarias brasileñas detectaron focos de contaminación bacteriana en diversos balnearios de Florianópolis. El fenómeno afecta el desarrollo de la temporada debido a la presencia de microorganismos en sectores específicos de la costa.

Qué pasó en Florianópolis con el consumo de agua

La situación sanitaria en la región responde a un aumento de las enfermedades diarreicas agudas. Las estadísticas del sistema SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) computaron 10.649 pacientes con estos cuadros entre el inicio de este año y el jueves pasado.

Santa Catarina registró 10.649 diagnósticos de diarreas agudas durante los primeros quince días de enero Hernan Zenteno - La Nacion

El Ministerio de Salud de Brasil define estas patologías como eventos con tres o más deposiciones líquidas en un solo día. Los afectados presentan también náuseas y fiebre. El monitoreo oficial utiliza unidades centinela para identificar posibles brotes vinculados a factores hídricos o alimentarios.

La vigilancia ambiental del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina determinó que el riesgo reside en zonas geográficas delimitadas. Los análisis técnicos demuestran que la mayor peligrosidad ocurre cerca de las desembocaduras de ríos y canales de drenaje.

Los sistemas pluviales y las áreas urbanas con deficiencias cloacales aportan carga bacteriana al mar. La exposición a estos sedimentos facilita la contracción de virus y bacterias intestinales.

El uso de agua mineral embotellada previene el ingreso de toxinas al organismo Hernan Zenteno - La Nacion

Cuáles son los puntos críticos en los balnearios más visitados

Un Informe de Balneabilidad detalló tramos específicos prohibidos para el ingreso al mar. En la playa de Canasvieiras, los técnicos identificaron contaminación en el punto 59. Este sector se ubica frente a la calle Acary Margarida. El resto de la costa en esa zona mantiene condiciones aptas para los bañistas. Los turistas deben observar la señalización oficial antes de entrar al océano.

En el balneario de Ingleses, el riesgo sanitario se concentra en tres sectores vinculados al río Capivari. El primero corresponde al punto 29, situado frente a la calle de la Iglesia. El segundo foco aparece en el punto 57, a la altura de la calle Ruth Pereira.

El tercer sitio con valores negativos es el punto 98, localizado directamente en la desembocadura del cauce fluvial. Los escurrimientos urbanos de la zona céntrica elevan los niveles de gastroenteritis potencial en estos espacios.

Otros sectores de la capital estadual muestran resultados similares:

Lagoa da Conceição : posee sectores con mala calidad hídrica cerca de los trapiches.

: posee sectores con mala calidad hídrica cerca de los trapiches. Playas de Joaquina y Ponta das Canas : registran tramos no aptos en cercanías a canales.

: registran tramos no aptos en cercanías a canales. Beira-Mar Norte: presenta advertencias por falta de renovación del agua.

La recomendación de una tiktoker para la gastroenteritis

En el continente, playas como Bombas y Bombinhas exhiben sectores contaminados junto a riachos. El reporte oficial recomienda evitar el baño durante las 48 horas posteriores a precipitaciones intensas. Las lluvias arrastran residuos fecales hacia la costa y aumentan la concentración de patógenos de forma temporal.

Como la Escherichia coli afecta la salud de los veraneantes

La Escherichia coli funciona como el principal indicador de contaminación fecal en el agua. El jefe de Gastroenterología del Hospital Británico, Ignacio Zubiaurre, explicó que este microorganismo habita normalmente en el intestino humano.

La bacteria Escherichia coli sirve como el indicador técnico principal para detectar la presencia de materia fecal en la costa Hernan Zenteno - La Nacion

La enfermedad surge ante la ingesta de cepas específicas que dañan la mucosa intestinal. La bacteria ingresa al sistema mediante alimentos procesados con agua no potable o por el contacto directo en zonas de baño prohibidas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.