Qué dice el nuevo parte médico de Bastián de este miércoles 21 de enero

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió este miércoles 21 de enero un nuevo reporte sobre la evolución de Bastián. El niño permanece en la unidad de terapia intensiva luego del siniestro vial ocurrido hace diez días en la zona de médanos de Pinamar.

Qué dice el nuevo parte médico de Bastián

El informe oficial del sistema público de salud señala una realidad alentadora: presenta estabilidad en los parámetros clínicos y hemodinámicos. Los profesionales del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata detallaron que el paciente ya no requiere medicación para el sostén de su presión arterial.

Matias Morla, abogado del padre de Bastian

El menor respira con asistencia mecánica, pero manifiesta signos de actividad respiratoria propia y reacciones ante diversos estímulos externos. La mayor novedad del día radica en su estado térmico. El equipo médico confirmó que el niño está afebril. Esta condición marca un progreso respecto a las jornadas previas.

El martes registró picos de temperatura de forma intermitente. El personal sanitario mantiene el esquema de antibióticos que inició ayer para prevenir posibles procesos infecciosos. Sus padres acompañan de forma permanente su estadía en el centro asistencial de alta complejidad.

El historial de intervenciones quirúrgicas del menor

El cuadro clínico requirió un total de cinco operaciones desde el momento del impacto en la playa. Los cirujanos realizaron las primeras dos intervenciones en el hospital municipal de Pinamar debido a lesiones graves detectadas en el hígado. Un vuelo sanitario permitió su traslado a Mar del Plata para una tercera cirugía en la misma zona abdominal.

Bastian sufrio "multiples fracturas de craneo"

Los estudios de diagnóstico en el Hiemi revelaron también fracturas en el cráneo. Los especialistas colocaron una válvula para reducir la presión en la zona de la cabeza. Retiraron el dispositivo a los dos días de la colocación inicial.

Poco tiempo después, el equipo médico reinstaló la cánula ante un posible riesgo por sangrado interno. El paciente superó estas etapas críticas y mantiene la estabilidad bajo vigilancia constante. Bastián ocupaba un lugar sobre el regazo de su padre en la parte trasera de un vehículo tipo UTV.

El grupo de cinco ocupantes circulaba sin cinturones de seguridad por el sector de dunas conocido como “La Frontera”. Dos médicos pediatras que paseaban por el lugar brindaron los primeros auxilios básicos tras el choque. Los profesionales de Pinamar atribuyen la supervivencia del niño a la rápida acción de estos voluntarios en la arena.

El video del momento del vuelco del UTV en La Frontera, Pinamar

Cómo avanza la investigación judicial por el choque en Pinamar

El fiscal Sergio García lidera la causa penal que busca determinar las responsabilidades del siniestro en la costa bonaerense. La justicia imputó a los conductores de los dos rodados y al padre de la víctima por lesiones culposas agravadas.

El cronograma de peritajes continuará este viernes con una revisión mecánica profunda de los vehículos involucrados en la colisión. La fiscalía solicitó exámenes toxicológicos para los tres adultos implicados. Estas pruebas de sangre tendrán lugar la semana próxima para detectar posibles sustancias en los organismos de los conductores.

La pericia mecánica sobre la camioneta involucrada en la colisión se realizará este viernes 23 de enero

Maximiliano Jerez todavía no prestó declaración testimonial ante el funcionario judicial en la sede fiscal. Su representante legal, Matías Morla, presentará un documento escrito con el relato detallado de los sucesos ocurridos el día del accidente.

El abogado defensor deposita la responsabilidad del hecho sobre el conductor de la camioneta VW Amarok. Morla sostiene que Manuel Molinari utilizó un médano como rampa de salto a gran velocidad. El letrado afirma que el vehículo transitaba a casi 70 kilómetros por hora en el momento del impacto contra el rodado menor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.