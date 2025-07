Qué pasó en Villa Devoto

La tranquilidad del barrio de Villa Devoto se vio interrumpida por una tragedia que enlutó a una familia. Cinco personas fueron encontradas sin vida en una vivienda ubicada en la calle Sanabria al 3700, entre Pedro Morán y Ricardo Gutiérrez.

¿Qué ocurrió en la casa de Villa Devoto?

El incidente se descubrió tras un llamado al 911. Al llegar, las autoridades encontraron los cuerpos de cuatro adultos y una niña que murieron por inhalación de monóxido de carbono. Un bebé de 2 años y 9 meses fue hallado con vida y trasladado al Hospital Zubizarreta, para luego ser derivado al de Niños Ricardo Gutiérrez, donde se encuentra fuera de peligro.

LA NACION pudo saber que las víctimas fatales fueron identificadas como Demetrio de Nastchokine, de 79 años, su esposa Graciela Leonor Just, de 73; uno de sus hijos, Andrés de Nastchokine, de 43 años, su pareja -que era francesa- y su hija de cuatro años. Residían en Italia y habían llegado al país de vacaciones para que los abuelos pudieran conocer al bebé de 2 años y 9 meses, único sobreviviente de la tragedia.

¿Cómo se produjo la intoxicación por monóxido de carbono?

Fuentes de Metrogas confirmaron que la causa de las muertes fue la inhalación de monóxido de carbono. Se presume que un desperfecto en un calefón provocó la fuga del gas tóxico, que se acumuló en la vivienda debido a la falta de ventilación.

“Lamentablemente, tras alertar el 911, concurrimos con varias ambulancias, se decía que era un escape de gas. Después, los bomberos nos dijeron que era una zona segura y entramos. Constatamos el fallecimiento de un señor de 75 años, una señora de 79, un joven de 43, una joven de 42, una chiquita de cuatro y sacamos vivo al bebé de tres años que está en el Hospital Zubizarreta. Está reaccionando”, declaró Alberto Crescenti, titular del SAME, a LN+.

Se realizaron peritajes en dos termotanques, un calefón y una caldera para determinar el origen de la fuga de monóxido de carbono. “Por nuestra experiencia, es monóxido de carbono, pero hay que esperar”, señaló Crescenti.

¿Qué dicen los vecinos sobre la tragedia?

Los vecinos del barrio expresaron su conmoción ante la tragedia. “El barrio es muy tranquilo, muy residencial, la mayoría nos conocemos todos. Estamos conmocionados por todo esto, es una tragedia enorme”, comentaron a LA NACION. Algunos recordaron que la vivienda ya había sufrido un incendio en la cochera hace algunos años.

Un conocido de la familia, compañero de hockey de uno de los hijos del matrimonio mayor, expresó su dolor: “Conocía al hijo. Me dijeron que venga para acá. Soy compañero de hockey de Sergio [otro de los hijos del matrimonio mayor]. Sergio está acá, es compañero, un amigo, tiene 40 y pico. Perdió a los sobrinos”.

Otra vecina del matrimonio mayor, contó que la noticia la tomó por sorpresa al llegar a su casa: “Venía de trabajar del centro y no me dejaban pasar a la cochera. Me dijeron lo que pasó y me quedé dura. Devoto es una zona bastante cuidada y me parece extraño que pueda suceder algo así. Te quedas medio perpleja“, afirmó.

¿Qué recomendaciones brindan los expertos para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono?

El jefe de peritos de oficina de siniestros remarcó la importancia de revisar periódicamente los artefactos del hogar por un gasista matriculado. “Lamentablemente, con el frío uno tiende a cerrar todo. Siempre recomendamos que haya un gasista matriculado que tome intervención y haga inspección de los artefactos. Hay un dicho que dice ‘dejen un poco la ventana abierta’. No. Los artefactos tienen que funcionar correctamente, y yo tengo que tener ventanas y puertas cerradas sin concentración en el ambiente”, destacó.

Metrogas informó que, en junio de 2025, debieron intervenir en 15 casos denunciados, en los que 39 personas resultaron intoxicadas y dos fallecieron. En comparación con el mismo mes de 2024, intervinieron en 5 lugares, con 13 personas intoxicadas y una persona fallecida.

