Video | El cardiólogo Jorge Tartaglione sobre la tragedia de Villa Devoto: “El monóxido de carbono es el gran simulador”

“En la Argentina hay 4000 intoxicaciones por monóxido de carbono al año”. Con ese dato, el cardiólogo Jorge Tartaglione inauguró su análisis en LN+ sobre la tragedia de Villa Devoto en la que murieron cinco personas por un supuesto escape de gas.

En diálogo con LN+, el especialista explicó: “El monóxido de carbono es el gran simulador: no lo ves, no lo sentís, no lo tocás. Ahí radica su peligro". Por otro lado, resaltó que las personas que más recaudos deben tener son aquellas con diabetes, sobrepeso y personas adultas.

Por último, Tartaglione hizo una aclaración: “El gas no es el único enemigo. Los braseros o las estufas a leña también generan combustión y hay que tomar los recaudos necesarios”

¿Qué pasó en Villa Devoto?

En un hecho ocurrido en la calle Sanabria al 3700 en el barrio porteño de Villa Devoto fallecieron, por la inhalación de monóxido de carbono, cinco personas: cuatro mayores de edad y una menor.

Personal de la Policía porteña encontró un bebé con vida que fue derivado al Hospital Zubizarreta. Integrantes del SAME aun trabajan en el lugar.