Qué se sabe de la falta de colectivos en el AMBA y los miles de usuarios afectados

Desde el comienzo de esta semana se reportaron largas filas en las paradas por una reducción en la frecuencia de los colectivos que llega hasta el 40% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En principio, se mantiene la rebaja de las unidades en circulación durante este miércoles, pero sí hay colectivos.

Las empresas de transporte urbano advirtieron que el servicio podría paralizarse hoy debido a la disparada del precio del gasoil, la falta de abastecimiento de combustible y la presunta demora de pagos del Gobierno Nacional y bonaerense.

En la estación Liniers las colas son de más de una cuadra Nicolás Suárez

Por qué hay menos frecuencia de colectivos

El precio mayorista del gasoil está entre un 8% y un 10% más caro que el precio en las estaciones de servicio. Las empresas pagan el litro a más de $2100, un valor que dista de los $1744 contemplados en las planillas oficiales de las Secretarías de Transporte de Nación, Ciudad y Provincia.

Hasta antes del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el precio mayorista era hasta un 15% más barato que el minorista. Esta brecha financiera desestabilizó al sector, donde el combustible representa el 20% de la estructura de costos.

La situación se agravó por una caída sostenida en el uso del servicio. El transporte público perdió un 12% de sus pasajeros en el último año, lo que equivale a 1,1 millón de usuarios menos por día. El desplome resultó más profundo en el largo plazo: el caudal de pasajeros actuales representa apenas dos tercios de los niveles registrados hace 10 años.

Factores que explican la baja de pasajeros

Diversos factores explican esta tendencia, como la falta de recuperación en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio. A esto se le suma el deterioro de las frecuencias y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios ante el aumento del boleto.

Como consecuencia, el parque automotor se redujo en 3000 unidades durante los últimos cuatro años, al pasar de 18.500 a 15.500 colectivos. La menor disponibilidad de recursos presiona a las compañías, quienes ven cómo el peso del subsidio estatal disminuyó del 91% en diciembre de 2023 al 63% actual.