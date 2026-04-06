Qué se sabe de la montaña rusa que se rompió en el Parque de la Costa y dejó a las personas colgadas.

En las últimas horas se viralizó un video que registró un desperfecto en una montaña rusa del Parque de la Costa, en Tigre, ocurrido el viernes 3 de abril, durante el fin de semana de Semana Santa. Por la falla, unas 20 personas quedaron detenidas en altura durante varios minutos.

Qué contó el testigo

El episodio fue filmado por un visitante y difundido en redes sociales. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un rato ahí arriba”, relató el usuario de TikTok Matías Bertuna, quien publicó el video.

“Empezaron a volar pedazos de cadenas para todos lados; nadie salió lastimado, por suerte, pero fue muy shockeante”, le contestó el joven a otra usuaria de esa red social que denunció que, tiempo atrás, cuando fue al predio de atracciones, “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”.

Según ese mismo registro, las personas que estaban a bordo de la atracción estuvieron alrededor de 20 minutos detenidas en lo alto del recorrido hasta que pudieron ser asistidas. No se reportaron heridos.

El video del momento en que las personas quedaron varadas en la montaña rusa

Un problema técnico en una montaña rusa del Parque de la Costa dejó colgadas a las personas durante 20 minutos

Cuál fue la montaña rusa del incidente

El hecho ocurrió en la montaña rusa llamada El Desafío. De acuerdo con el sitio oficial del Parque de la Costa, para subirse a ese juego se requiere una altura mínima de 1,30 metros y los menores de 10 años deben subir acompañados de un adulto responsable.

La historia

Participantes del juego "Desorbitados", delante de una de las montañas rusas del Parque de la Costa, en sus inicios

El Parque de la Costa se inauguró oficialmente en mayo de 1997. La pandemia de Covid llevó al lugar al borde de la quiebra definitiva. Tras meses cerrado y con deudas millonarias, Sociedad Comercial del Plata anunció que no podía continuar con la operación del predio de atracciones.

En enero de 2021, la empresa Fénix Entertainment Group compró el parque, que reabrió sus puertas dos meses después de un proceso de mantenimiento del lugar.

Venta de terrenos

Meses atrás, el Gobierno dispuso la subasta de una parte del terreno donde funciona el Parque de la Costa. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se pondrá a la venta un predio de más de 51.000 metros cuadrados con salida al río Luján.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, que desafectó ese sector de su uso ferroviario. Aún no está definida la fecha en la que se llevará a cabo la venta de ese tramo del predio.