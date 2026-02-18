La desaparición de Sofía Devries, en vivo: cómo sigue la búsqueda de la joven tras el buceo en Puerto Madryn

Mientras la investigación está en manos de la Justicia, Wagener explicó que existen varias hipótesis: “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico. Su pareja de buceo llegó a la superficie e informó a los instructores, quienes intentaron hacer maniobras de búsqueda sin poder encontrarla”.

El funcionario insistió en que solo se podrá determinar lo ocurrido con hallazgos y peritajes: “Hay un montón de hipótesis, se puede saber encontrando y peritando”.