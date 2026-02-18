La desaparición de Sofía Devries, en vivo: cómo sigue la búsqueda de la joven tras el buceo en Puerto Madryn
Sofía Devries, de 23 años, desapareció durante una práctica para obtener una certificación; Prefectura desplegó buzos especializados y refuerzos enviados desde Buenos Aires; la Justicia investiga qué ocurrió
El caso que conmociona a Puerto Madryn
Sofía Devries, de 23 años, desapareció el lunes mientras realizaba buceo deportivo en el área de Punta Cuevas, a la altura del Parque Submarino HU SHUN YU 809. La joven participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leonardo Alonso, cuando por motivos que todavía se investigan no regresó a la superficie tras la inmersión.
Un factor clave en la búsqueda
Uno de los puntos clave en este tipo de operativos es la autonomía limitada del buzo según la profundidad. “Con un botellón, para hacer entre 20 y 26 metros de profundidad, la persona tiene 25 minutos de autonomía de buceo”, explicó Wagener, aunque aclaró que varía según el estado físico y la capacidad pulmonar.
La hipótesis del caso
Mientras la investigación está en manos de la Justicia, Wagener explicó que existen varias hipótesis: “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico. Su pareja de buceo llegó a la superficie e informó a los instructores, quienes intentaron hacer maniobras de búsqueda sin poder encontrarla”.
El funcionario insistió en que solo se podrá determinar lo ocurrido con hallazgos y peritajes: “Hay un montón de hipótesis, se puede saber encontrando y peritando”.
La posibilidad de hallar con vida a la joven es “nula”
El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, afirmó que la posibilidad de hallar con vida a la joven es “nula”.
“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, declaró en diálogo con Radio Mitre. También explicó que el operativo ya superó las 24 horas, lo que reduce las posibilidades de un hallazgo favorable.
Quiénes participan del operativo de búsqueda
En el operativo intervienen un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la PNA en Puerto Madryn. A los esfuerzos de la Prefectura se sumó el apoyo de la Armada Argentina, que puso a disposición un avión P-3C Orion para colaborar con las tareas aéreas.
Dónde desapareció la joven de 23 años
Tras la alerta inmediata, se activó un operativo de rastrillaje. Las tareas de búsqueda debieron ser suspendidas durante la noche del lunes debido a la baja visibilidad en la zona y se retomaron en las primeras horas del martes con un despliegue reforzado.
