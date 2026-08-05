Qué se sabe de la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León viajará a la Argentina. Según confirmó el Vaticano, el Sumo Pontífice visitará el país del 8 a 11 de noviembre, y el recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, expresó Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El papa León viajará a la Argentina en el mes de noviembre Domenico Stinellis - AP

Tal como informó LA NACION en el mes de junio, la visita del papa León era casi un hecho. Miembros del Vaticano habían viajado al país para diagramar la logística con equipos de avanzada.

De esta manera, se dará una nueva visita de un pontífice al país tras 39 años de ausencia. El último antecedente data de san Juan Pablo II en abril de 1987.