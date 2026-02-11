La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente inició un expediente para determinar la ubicación de dos ejemplares de yaguaretés en la selva de Misiones. El procedimiento oficial buscó relocalizar a una hembra adulta por incidentes recurrentes con animales domésticos cerca de Puerto Iguazú este último octubre.

Qué se sabe de los dos yaguaretés desaparecidos en Misiones

Los cachorros permanecen con paradero desconocido desde finales de octubre pasado. Diversos expertos de organizaciones conservacionistas sospechan el deceso de ambos felinos. Los animales quedaron solos en el parque provincial Esmeralda cuando su madre, de nombre Pará, huyó del sitio de liberación.

Avistamiento de yaguareté a través de una cámara trampa

Las cámaras trampa en la reserva de biosfera Yabotí registraron a la hembra adulta hace una semana, pero no mostraron rastros de las crías. La corta edad de los juveniles impidió la colocación de collares rastreadores para su monitoreo satelital. Agustín Paviolo, coordinador de Proyecto Yaguareté, puso en duda el destino fatal pero reconoció la ausencia de novedades.

El conflicto en el barrio las 2000 hectáreas

La tensión en la zona norte de la provincia aumentó por la conducta de Pará en un vecindario próximo a Puerto Iguazú. El animal depredó más de 50 perros según los cálculos de la Subcomisión Selva Paranaense. El escenario mutó en un asunto de resolución urgente cuando cámaras de seguridad captaron a la felina en la galería de una vivienda particular.

El ministro de Ecología, Martín Recaman, explicó en una entrevista para Misiones Online: “Los vecinos estaban muy preocupados y los ánimos estaban caldeados”. La población local manifestó un temor constante ante la presencia del depredador cerca de los niños.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente inició un expediente hace dos semanas para determinar la ubicación de los felinos Cortesía

Especialistas de Red Yaguareté y la Fundación Vida Silvestre plantearon que la situación ofrecía riesgos altos. La convivencia forzada podía terminar con un ataque a personas o la muerte del animal por acción de los pobladores. El traslado surgió como la última alternativa frente a la urgencia, ya que los felinos silvestres modifican su conducta de forma radical ante niveles altos de estrés. El equipo técnico decidió actuar la noche del 16 de octubre pasado para retirar al ejemplar de la zona urbana.

Cómo fueron los detalles de la captura y el traslado fallido

Personal del Ministerio de Ecología y científicos de Proyecto Yaguareté-Conicet localizaron a la hembra gracias a un collar satelital. Durante el operativo descubrieron la presencia de dos cachorros de aproximadamente dos meses de vida. Este hallazgo sumó complejidad técnica a la maniobra.

La hembra adulta denominada Pará depredó más de 50 perros en el barrio de las 2000 hectáreas antes de su captura Cortesía

Trasladar a un adulto implica riesgos, pero hacerlo con crías lactantes carece de antecedentes exitosos. Paviolo detalló: “Teníamos el apuro de intentar la traslocación antes de que pariera”. La sospecha sobre la existencia de los juveniles comenzó semanas antes por imágenes de monitoreo.

Nicolás Lodeiro, director de Red Yaguareté, cuestionó la falta de criterio en el procedimiento. Lodeiro aseguró: “La negligencia no es neutral: puede costar vidas”. La organización criticó la improvisación del plan oficial. Los ejemplares viajaron hacia el parque provincial Esmeralda, un área con presencia de solo un macho residente. Investigaciones previas indicaron que los traslados representan el recurso final por el impacto negativo en los individuos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.