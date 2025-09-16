Qué se sabe de Thiago Medina internado tras el accidente
El exparticipante de Gran Hermano permanece en cuidados intensivos, con pronóstico reservado, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno; se conocieron nuevas imágenes del choque; la Fiscalía investiga cómo ocurrió el hecho
Último parte médico
Según el último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundido este martes, alrededor de las 9, Medina “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.
Además, el hospital en el comunicado aclaró: “Tiene un registro de fiebre. Se le tomaron cultivos y se le rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.
Lesiones graves
El impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.
Accidente en moto
Thiago Medina protagonizó un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.
De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto. El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva desde el domingo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.
