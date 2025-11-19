Qué se sabe del argentino arrastrado por el mar en Chile
Cinco jóvenes de San Juan fueron empujados por la corriente en La Serena; cuatro fueron rescatados por un civil, pero uno permanece desaparecido y es intensamente buscado
Un grupo de cinco jóvenes argentinos fue arrastrado por la corriente marina este fin de semana en la playa La Serena, Chile, en una zona no habilitada para bañarse. Cuatro de los jóvenes fueron rescatados, pero uno permanece desaparecido, mientras que las autoridades chilenas mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero.
¿Qué se sabe del argentino arrastrado por el mar en Chile?
Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, es el joven argentino que permanece desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en la playa de La Serena. Es de origen sanjuanino, pero reside en Chile con su familia desde hace algunos años, según detalló el diario local El Tiempo.
El suceso ocurrió cuando los jóvenes, originarios de San Juan, Argentina, ingresaron al mar en un área no permitida para nadar, pero debido a la fuerza de la marea, fueron arrastrados, provocando una situación de extremo riesgo.
El operativo de búsqueda
Más de 150 rescatistas participan en la búsqueda del adolescente desaparecido. Se utilizan drones y embarcaciones en un operativo coordinado por la Armada de Chile, mientras que personal municipal, Bomberos y pescadores artesanales de La Serena y Coquimbo se sumaron a la búsqueda.
El capitán del puerto, Daniel Sarp Sosa, declaró a Radio Sarmiento que el grupo especializado de rescate utiliza drones y pescadores artesanales efectúan labores con redes. “Estamos desde Playa Blanca, que es aproximadamente dos kilómetros más al norte, hasta la caleta de Peñuelas, que queda específicamente a tres kilómetros. Y hacia el oeste con nuestros medios navales aproximadamente una milla”, manifestó.
El rescate de los jóvenes en Chile
Francisco Boldo, un obrero de la construcción chileno, rescató a cuatro de los jóvenes, ya que, al escuchar los gritos de auxilio, no dudó en lanzarse al mar.
“Nado desde chico y participé en campeonatos; cuando vi a esa madre desesperada no dudé en sacarme la ropa y meterme para ayudar”, explicó el hombre a Radio Nihuil, según consignó Diario UNO. “Lo pesqué al primero de los chicos a unos 10 metros de la costa, volví por un menor de edad que ya estaba ahogado y le di primeros auxilios y lo reanimé”, agregó. Luego, volvió al mar para rescatar a los otros dos jóvenes, pero lamentó no haber podido salvar al quinto joven. “El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control...”, dijo.
