Esteban Echeverría: asesinaron de un tiro en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta

Un joven de 21 años, que volvía de pasar la tarde en los bosques de Ezeiza con una amiga, fue asesinado este martes de un tiro en la cabeza por dos ladrones que lo asaltaron para robarle. La víctima fue abordada por los agresores y al intentar defenderse, recibió un disparo letal.

El brutal asesinato tuvo lugar a la altura del kilómetro ocho de la autopista Gral. Pablo Ricchieri, en el municipio de Esteban Echeverría cuando Nazareno Tobías Isern y una amiga, también de 21 años, regresaban a sus casas en bicicleta.

Al llegar a la colectora de la autopista, dos personas los interceptaron a punta de pistola con la intención de robarles la bici y huir. Sin embargo, Isern se defendió de la agresión y en el forcejeo cayó al suelo. Indefenso, los delincuentes le gatillaron dos veces y uno de los disparos le dio en la cabeza, según informó El Editor Platense.

Tras ejecutar a la víctima, los asesinos se dieron a la fuga adentrándose en las calles aledañas. La amiga de Isern enseguida llamó al 911 para pedir ayuda e informar de la situación de su amigo, y aunque la asistencia no tardó en llegar, los paramédicos constataron que el joven de 21 años había muerto

El caso fue catalogado como “homicidio en ocasión de robo” y quedó bajo la autoridad de investigación del fiscal Fernando Semisa de la Fiscalía de Esteban Echeverría.

En el lugar, los agentes de la Comisaría 3° que acudieron al llamado telefónico, junto con el departamento local de investigación criminal realizaron las tareas necesarias para reconstruir lo sucedido, tomar declaración a la testigo e iniciar los trabajos de identificación de los sospechosos que por el momento continúan en libertad.

Otro intento de robo, pero en CABA

Un caso similar, que siguió la misma modalidad de robo -dos personas que abordan a la víctima para robarle- sucedió en las últimas semanas, pero en la cuidad de Buenos Aires, cuando una turista rusa forcejeó con dos motochorros que intentaron robarle el celular en Palermo y logró retener a uno de ellos hasta que llegó la policía.

En este caso, con ayuda de varias personas que se encontraban en la zona y se detuvieron a ayudarla, la mujer logró inmovilizar a uno de ellos hasta el arribo de un patrullero. Luego los efectivos pudieron identificar al involucrado que se había dado a la fuga y detenerlo.

Una mujer rusa forcejeó con dos motochorros que intentaron robarle el celular y retuvo a uno

Todo ocurrió el domingo 9 de noviembre por la tarde, aunque las imágenes se viralizaron en redes sociales en los últimos días. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona mostraban a la mujer de 33 años mientras miraba su celular en su bicicleta, a la espera del cambio del semáforo en la avenida Córdoba y Fitz Roy.

Fue en ese momento que dos hombres en una moto Honda XR se acercaron a ella desde atrás y, sin que lo notara, le intentaron arrebatar el teléfono. Aunque al principio la mujer se sorprendió, tras unos segundos sujetó con firmeza el celular.

En un intento de desprenderse de ella, le propiciaron varios codazos en la cara y el conductor arrancó la moto, por lo que arrastró a la mujer por algunos metros de la avenida. En ese momento, la mujer logró tirar de la moto al pasajero, de 26 años, y continuar en su forcejeo. En tanto, el conductor, de 31 años, se dio a la fuga. Mas gente se sumó a detener al ladrón, que quedó detenido por la policía.