Neuquén: una Ferrari con dos pasajeros circulaba a 200 km/h, perdió el control y volcó sobre la ruta de los Siete Lagos

Una Ferrari que formaba parte de una exclusiva caravana internacional volcó este martes por la tarde en la Ruta de los Siete Lagos, uno de los tramos del corredor neuquino que conecta Bariloche con San Martín de los Andes.

Según autoridades provinciales, el vehículo circulaba a unos 200 km/h cuando perdió el control y salió de la calzada. Sus dos ocupantes fueron trasladados al Sanatorio de Bariloche con lesiones. El siniestro ocurrió en el marco del Cavalcade Adventure 2025, un evento que reúne alrededor de 60 Ferraris de todo el mundo.

Neuquén: una Ferrari con dos pasajeros circulaba a 200 km/h, se despistó y volcó sobre la ruta Siete Lagos

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo de Neuquén, relató que desde temprano se realizaba un operativo conjunto con la policía y personal sanitario para supervisar la actividad.

En declaraciones a Todo Noticias afirmó que los conductores de la caravana ya habían sido advertidos por maniobras riesgosas: “Lo que debió ser un evento de disfrute… Ya habíamos advertido a los conductores de Ferrari que no podían hacer maniobras temerarias. La verdad es que se portaron horrible durante toda la competencia. Se les labraron multas y se advirtió a la organización que esto no se va a seguir permitiendo”.

La funcionaria añadió que minutos antes del vuelco se había indicado suspender la actividad porque varios vehículos se habían separado del pelotón. “Finalmente volcó esta Ferrari que perdió el control mientras circulaba a 200 km/h. Además de esto, ya habían hecho maniobras totalmente temerarias”, dijo.

Sobre los ocupantes del auto accidentado, Ortiz confirmó que ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados para su atención médica. “Uno sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y el otro una descompensación cardiovascular. Ninguno de ellos se encuentra en riesgo de vida”, precisó.

Respecto de qué ocurrió luego del incidente, Ortiz reveló: “Una vez que ocurrió el vuelco, dimos la orden a la Policía de Neuquén de que no se moviera una sola Ferrari, salvo con estricto control policial. Fueron todos devueltos. No pueden regresar a esta zona. Fue un día feo. Podría haber ocurrido una tragedia”.

“Las normas de tránsito en todo el país son claras. 200 kilómetros por hora no está permitido en ningún tipo de ruta ni camino. Este tipo de conductas ponen en riesgo a los neuquinos”, sentenció.

Antecedente

Un hecho de características similares ocurrió el pasado agosto cuando otro hombre que conducía una Ferrari también perdió el control y despistó en una rotonda, en San Vicente. Según informaron entonces medio locales, el vehículo quedó completamente destruido, pero afortunadamente el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió el viernes 8 cerca de las seis de la mañana, cuando el titular del vehículo amarillo de alta gama circulaba por la Ruta 6 con destino a la localidad de Cañuelas. Tras distraerse por un segundo, chocó de frente contra el alambrado de un campo situado en frente a un destacamento que pertenece a la Policía Rural.

Impresionante choque de una Ferrari en San Vicente

La Ferrari atravesó toda la rotonda de las rutas 6 y 16 e impactó de frente. A pesar del tremendo choque, la víctima logró salir del vehículo por sus propios medios. Si bien el auto quedó severamente dañado, el habitáculo no se vio tan afectado. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, precisaron testigos.

Tras ello, personal de la Policía Bonaerense arribó al lugar, constató lo sucedido y tomó intervención del caso la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, que multó al individuo y judicializó la Ferrari.