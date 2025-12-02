Un especialista indicó cuáles son las cinco claves que no fallan para lograr un buen descanso

Jorge Tartaglione fue consultado en LN+ acerca de la rutina de sueño de los argentinos; brindó recomendaciones para combatir los malos hábitos
- 2 minutos de lectura'
Las estadísticas afirman que casi 6 de cada 10 argentinos no duerme bien. En tanto, el cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para explicar los motivos detrás de este fenómeno social que cada vez afecta a más personas, al tiempo que brindó cinco claves para combatirlo.
“En este último tiempo, se incrementó la venta de los medicamentos para dormir en la Argentina”, lamentó el profesional. Y advirtió: “Se han vendido 1.500.000 de medicamentos para dormir. La mayoría los compra sin receta, sin la indicación médica y estos medicamentos tienen efectos adversos, por lo que hay que tener muchísimo cuidado”.
Alerta por la venta de medicamentos para dormir
Tartaglione hizo hincapié en que los medicamentos para dormir están muy mal indicados porque suelen recomendarse entre conocidos.
“Te generan una situación de tolerancia y cada vez tenés que consumir más, esa es la realidad”, aseguró acerca de los riesgos de consumirlos sin supervisión médica.
En ese marco, sugirió: “Si estás en este problema, sentate con tu médico, hablá con él, decile que querés dejar los medicamentos. No se pueden dejar de un día para el otro, una semana bajás a tres cuartos, luego a un medio, luego un cuarto, y lo vas disminuyendo”.
Cuáles son las cinco claves para lograr un buen descanso
- Tener rutinas regulares de sueño: acostarse y despertarse a la misma hora
- Utilizar menos pantallas, especialmente antes de ir a dormir
- Realizar ejercicio diurno
- Tener una habitación oscura, fresca, ordenada y silenciosa
- Hacer terapia cognitivo-conductual
