Uruguay | Argentinos chocaron y un auto cayó de un puente: murieron un hombre y un nene de cuatro años

Un trágico incidente ocurrió este sábado por la noche en la zona de Camino Arroyo Sauce, en el departamento uruguayo de Lavalleja, a pocos kilómetros de Maldonado. Allí, dos vehículos —uno conducido por argentinos— chocaron de frente y uno de ellos cayó al agua desde un puente. Producto del siniestro murieron un hombre de 65 años y un niño de cuatro.

El hecho tuvo lugar en una zona rural del camino, cuando —por razones que se desconocen y aún están en investigación— los dos autos impactaron entre sí.

Según pudo saber LA NACION por fuentes policiales del departamento, el vehículo que cayó al arroyo Sauce, una camioneta Suzuki con patente uruguaya, fue hallada por las autoridades volcada con las ruedas hacia arriba y la caja dentro del agua. En su interior iban las dos víctimas y una tercera persona, una mujer de 56 años que logró ser rescatada y trasladada a un centro de salud cercano, en donde permanece internada con una fractura cervical.

A bordo de la camioneta Haval modelo H6 iba una familia de argentinos oriunda de Córdoba: el conductor, de 53 años, una acompañante de 39 y dos menores de 12 y 7 años. Aunque resultaron ilesos, fueron trasladados a un centro de salud con diagnóstico de politraumatismos leves.

Tal como informaron desde el departamento de Lavalleja a este medio, el conductor argentino expresó que se dirigía rumbo a Punta del Este y recién al llegar al cruce del puente detectó que venía un auto de frente, por lo que no pudo evitar el choque. Al llegar poco después de las 20.30, el personal policial constató que la Haval H6 se encontraba suspendida en uno de los laterales del puente.

LA NACION confirmó que la familia cordobesa cruzó por el paso fronterizo de Fray Bentos desde su provincia natal y el GPS del auto los habría guiado por ese camino. “Suele pasar que los GPS reconozcan caminos como rutas poco transitadas y guíen a los conductores por esas zonas que son rurales”, explicaron fuentes locales cercanas al caso.

Ahora, el conductor argentino —cuyas iniciales son S.G— se enfrentará a una causa judicial por el cargo de homicidio culposo. Desde el Juzgado de 1er turno, y por sentencia interlocutoria, se le ordenaron una serie de medidas limitativas: fijar domicilio; no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal; y se le aplicó la prohibición de la salida del territorio nacional, oficiándose esto a la Dirección Nacional de Migraciones.

Estas medidas regirán por el plazo de 120 días, hasta “establecer fehacientemente” las responsabilidades del siniestro, indicaron.

Siniestro en Chaco

El auto que chocó contra la moto captura de redes

Un futbolista de 18 años, identificado como Jeremías Lucas Correa, murió este domingo en un siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando la motocicleta en la que viajaba junto a un amigo de su edad chocó contra un automóvil conducido por otro joven de 21 años.

Según pudieron reconstruir los medios locales a partir de fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 3.45 en el kilómetro 1024 de esa ruta. Correa viajaba en una motocicleta Honda Titan junto a otro joven de 18 años cuando, por motivos que ahora son materia de investigación, el rodado impactó contra un Volkswagen Gol.

El personal médico que arribó al lugar para asistir a las víctimas constató que el futbolista había fallecido en el acto. En tanto, su amigo que conducía la moto, identificado con las iniciales M.J.B., fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, donde permanecía internado, estable.

El joven que manejaba el auto, por su parte, también sufrió diversas lesiones. Tras ser debidamente atendido, quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa caratulada como presunto homicidio culposo.