Murió el youtuber Chatterbox en un choque de autos frontal junto a su padre
El hecho ocurrió cerca de Pehuajó; la madre y la hermana del joven también iban en el coche y resultaron heridas: fueron trasladadas a un hospital cercano
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El youtuber Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, murió en un accidente de tránsito en la Ruta 5. El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 14:30 a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó.
Fuentes policiales precisaron a este diario que una camioneta Chevrolet S-10 y un Honda Civic estuvieron involucrados en el accidente. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, chocaron de manera frontal cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión con acoplado en una zona recta.
En el Honda viajaba la familia del youtuber: su padre Juan Manuel, quien también falleció y su hermana Francesca y su madre Vanesa quienes fueron trasladadas a un hospital cercano. En el lugar del hecho intervino personal de Policía Científica.
Los restos de padre e hijo serán velados este lunes en una ceremonia a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, según informó el portal local Diario Noticias.
Quién era Chatterbox
Oriundo de la ciudad bonaerense de Pehuajó, Chatterbox residía desde hacía varios años junto a su familia en el barrio porteño de Caballito.
Se especializaba en la creación de gameplays, clips humorísticos, reacciones y comentarios cómicos sobre videojuegos altamente populares entre el público joven, tales como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game. Su canal de YouTube tenía más de 1.600.000 suscriptores.
Además de su masiva audiencia en YouTube, transmitía regularmente en su canal de Twitch (donde contaba con más de 114.000 seguidores) y difundía fragmentos de sus videos en TikTok.
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