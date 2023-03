Quién era Lautaro Pilloud, el cadete del Ejército que murió durante una actividad de adiestramiento

escuchar

Familiares y allegados de Lautaro Pilloud, el joven cadete del Ejército que murió durante una actividad de adiestramiento físico, lo despiden a través de las redes sociales y recuerdan como un amigo, alumno e hijo ejemplar. La noticia de su fallecimiento impactó a todo su entorno, que no sale del asombro tras lo ocurrido, y motivó el inicio de una investigación tanto a nivel judicial como dentro de la propia fuerza para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Oriundo de la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires, el aspirante de 21 años había decidido ingresar al Ejército el año pasado, impulsado por una marcada vocación de servicio. Según informaron desde la fuerza, cursaba su primer año cuando este lunes “sufrió una descompensación” en medio de un ejercicio y falleció.

“Es con hondo pesar que informamos el fallecimiento del cadete del 1er Año Lautaro Pilloud, durante una actividad del servicio en el Colegio Militar Nacional Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento. Que descanse en paz”, expresaron desde el Ejército, donde destacaron el “profesionalismo y amor a la Patria” de Pilloud.

Murió un joven cadete del Ejército durante una actividad de “adiestramiento físico” en El Palomar Facebook

En las redes sociales del cadete y de sus familiares, que en los últimos días se llenaron de mensajes alusivos, a Pilloud se lo ve permanentemente rodeado de amigos y también junto a sus padres.

“Lautaro, eres una personal leal y honesta en la que siempre se pude confiar. Aunque no siempre se te trató con respeto y honestidad, tú sigues luchando por la verdad eres más fuerte que toda esa gente falsa que trató de hundirte. Tu amistad es algo auténtico”, lo describe una de sus publicaciones. En otras, se muestra con distintas vestimentas militares y con lo que parece ser un fusil automático ligero (FAL).

Lautaro Pilloud Facebook/Javier KA

“Excelente alumno, amigo y buena persona”

Entre la gran cantidad de posteos que recordaron al joven fallecido en las redes sociales se destacó el de su padre, Javier, que escribió: “Tan hermoso y lleno de vida, tan compañero y buena persona. No entiendo por qué te me fuiste negro. Cómo te voy a extrañar ¿Cómo vamos a hacer para seguir sin vos mi negro? Siempre le pedí a Dios que te cuidara y yo daba mi vida por vos. Dios te llevo a su lado, pa. Se me desgarra el alma negro”.

Tras ello, agregó: “No entiendo en dónde estoy, pero se que tengo que ser fuerte por Bren y Mami. Te prometo que las voy a cuidar. Sos mi angelito. Que Dios te tenga presente y seas un soldado de él, como vos siempre quisiste mi negro. Ojalá nos encontremos, mi negro. Te súper amo. Te lo decía todos los días”.

Otra publicación conmovedora fue la de una exdocente de Pilloud, que expresó: “Sin dudas, la peor noticia de todas. No puedo creer que hayas partido tan joven. Tengo los mejores recuerdos tuyos como tu profesora de inglés. Excelente alumno, amigo y buena persona. De esos que no se olvidan. Paz y consuelo para su familia. Es muy lamentable. Solo le pido a Dios que traiga consuelo”.

En esa línea, Johanna, una amiga del joven fallecido, le escribió un mensaje a Karina, su madre. “Mi alma se parte de dolor, no hay palabras para este difícil momento, Te abrazo fuerte Kari, lo siento tanto, mi más sentido pésame a toda la familia Nuñez Pilloud”.

LA NACION