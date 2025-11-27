Quién era Leticia Lambi, la periodista que murió tras caer de un acantilado en Mar del Plata

Un fatal accidente tuvo lugar este miércoles en Mar del Plata cuando una mujer de 33 años cayó de una escalera en aparente mal estado en lo alto de una zona conocida como Los Acantilados. La víctima fue identificada como Leticia Lembi, una periodista oriunda de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, quien se encontraba en la ciudad costera en el marco de una actividad de la agencia de marketing en la que también trabajaba.

Lembi se encontraba junto a un primo y otros amigos en la zona del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa o el sector conocido como Barranca de Los Lobos. Allí fue cuando perdió el equilibrio luego de intentar tomarse una fotografía y cayó al precipicio, lo que le generó la muerte inmediata. Miembros del equipo de Rescate y Riesgos Especiales extrajeron el cuerpo del lugar a las pocas horas.

Según indicó el medio local La Capital, la mujer había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y luego hecho la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata. A partir de ahí, realizó corresponsalías desde Claromecó durante una temporada de verano en el diario de su ciudad local, La Voz del Pueblo. Sin embargo, su trabajo principal era como coordinadora en Onlera, una agencia de marketing online de la que era consultora.

La mujer se se había graduado en comunicación en la Universidad de La Plata.

El dueño y fundador de la firma era su primo Santiago Escudero y también una de las personas estaba junto a ella y otros amigos al momento del accidente, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Tal como mostraba en sus redes sociales con las fotos que compartía, disfrutaba de viajar y de compartir tiempo con su mascota, una perra salchicha. A su vez, el mismo medio consignó que Lembi formaba parte de una familia reconocida en la sociedad tresarroyense. Su padre había sido el dueño de la tienda “Casa Evaristo”, que había cerrado hacía algunos años luego de más de ocho décadas abierto al público.

Cómo fue el accidente

La víctima se encontraba en la escalera de 25 metros de alto que corona la plataforma que denuncian en mal estado. Tiene un piso de hormigón que aseguran está en deterioro desde hace muchos años debido a la erosión extrema. Sin embargo, debido a su altura y el paisaje, se convirtió en un atractivo para los turistas para tomarse fotos.

El equipo de rescate asistió al lugar inmediatamente. La Capital de Mar del Plata

El impacto fue letal e inmediatamente quienes estaban con ella corrieron a pedir auxilio. Más tarde llegó al sitio una dotación de bomberos de San Patricio, el equipo de rescate, una ambulancia del SAME, patrulleros y recursos de la Municipalidad. El fiscal Carlos Russo también asistió al lugar del episodio, sin embargo, luego trascendió que la causa quedaría bajo la carátula de muerte accidental.

Un hecho similar había ocurrido años atrás, el 5 de julio de 2021, cuando una mujer de 35 años se accidentó en un acantilado en Playa Serena y sufrió una caída de 25 metros. Luego fue internada en el Hospital Interzonal con traumatismo de cráneo grave.