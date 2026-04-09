Desesperada búsqueda de una chica de 14 años que desapareció mientras iba a la escuela en Merlo

Una desesperada búsqueda se lleva adelante en el partido bonaerense de Merlo luego de que una chica de 14 años, identificada como Maitena Rojas, desapareciera ayer por la mañana mientras iba a la escuela.

Noelia, una amiga de la familia, indicó a LN+ que la joven caminó hasta el colegio a las 7.10 del pasado miércoles junto a su hermana pero, al llegar a la entrada, brindó una excusa y se retiró de las inmediaciones.

Luego de que se realizara la denuncia policial, efectivos se acercaron al hogar y encontraron nueve cartas escritas por ella donde se despedía de sus amigos y familia. También dejó un video en estado de depresión.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que la joven tenía un pantalón de jean azul claro y desgastado y un buzo color verde oliva. Se retiró con una SUBE, que se encontraba registrada, y dinero en efectivo.

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