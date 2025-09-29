Quién era Rosana Mabel Back, la mujer que murió en un salto con paracaídas en Miramar.

Este domingo, después del mediodía, una mujer de 52 años murió de manera trágica en la ciudad bonaerense de Miramar luego de que, aparentemente, su paracaídas fallara al tirarse desde una avioneta.

Rosana Mabel Back tenía experiencia en este tipo de actividad, pero su equipo habría sufrido un desperfecto, no se abrió y derivó en esta fatalidad.

Back se había subido a la avioneta con sus compañeros en un campo en inmediaciones de la ruta 77, a la altura del kilómetro 5. Cuando fue su turno, la mujer se lanzó al aire. Sin embargo, al momento de abrir su paracaídas el equipo falló y la víctima cayó en picada. Su cuerpo fue encontrado en la zona del camino Los Jazmines. Sus colegas relataron luego que en este salto Back utilizó otro equipo y no el habitual.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11, quien dispuso la realización de la autopsia este lunes.

Back participaba de una jornada de saltos junto a conocidos y era integrante de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata. “El Aeroclub Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, expresó el comunicado difundido por la Comisión Directiva.

De acuerdo a la descripción de su perfil en Facebook, Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico especializada en autismo y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). La mujer había nacido en San Ignacio, Misiones, pero hace tiempo vivía en la ciudad balnearia de Mar del Plata. En sus redes sociales, la víctima solía publicar videos y fotos suyas muchas veces practicando paracaidismo.

Otra de las pasiones que tenía la mujer era escribir. Incluso, tiempo atrás había recibido un reconocimiento por una publicación de su autoría. A través de sus redes sociales, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de Mar del Plata envió sus condolencias a la familia de Back. Indicaron que este “lamentable suceso aleja a una querida colega. Nos queda el recuerdo de haber compartido su amistad, con esa risa franca que la caracterizaba”.