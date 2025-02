Quién era Santiago Bourdieu, el argentino que murió en un accidente tras saltar de un acantilado en Hawái

Santiago Bourdieu, un turista argentino de 28 años, murió el último fin de semana en un accidente tras saltar de un conocido acantilado en la isla de Oahu, Hawái, Estados Unidos. De acuerdo a las primeras informaciones, el joven oriundo de San Isidro se tiró al agua en Spitting Cave y no logró salir. “Me cuesta concebir la idea de una vida sin vos al lado mío” , escribió su hermano, Bautista, en una sentida despedida.

Según Isaac Scharash, un usuario que reporta novedades en las islas del pacífico en las redes, Bourdieu estuvo bajo el agua durante 15 minutos antes de que los rescatistas pudieran encontrarlo y llevarlo a la superficie. De acuerdo a las imágenes y su testimonio, el joven saltó cerca de las 18.07 y, al no salir, a las 18.22 el departamento de Bomberos se presentó en el lugar tras ser alertado para su rescate. Asimismo, los servicios médicos de emergencia le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lo derivaron a un hospital en estado crítico, donde murió más tarde.

Nacido en 1996 y oriundo de la localidad bonaerense de San Isidro, Bourdieu dedicó gran parte de su vida al deporte, sobre todo al rugby. Tras completar el secundario estudió para ser preparador físico en el Instituto Superior de Educación Física (ISEFI).

Su principal vínculo con el deporte lo tenía con el San Isidro Club (SIC), donde había jugado al rugby durante su adolescencia y también se desempeñaba como preparador físico. Al mismo tiempo, era docente y profesor de educación física en St. Nicholas’ School, un conocido colegio de la zona norte de Buenos Aires, y en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Además daba clases de golf a niños en Driving Norte.

Era fanático de Racing Club y en noviembre había viajado a Paraguay con su familia para ver la final de la Copa Sudamericana 2024 contra Cruzeiro.

Mensajes de despedida

Su hermano, Bautista, lo despidió por Instagram a través de una carta. “Querido hermano mío; me cuesta concebir la idea de una vida sin vos al lado mío. Fuiste un sostén, fuiste un oído y fuiste un compañero. Fuiste energía pura, fuiste alegría y fuiste amor. Fuiste todo lo que un hermano puede desear. Me enseñaste un lado más pasional, que las cosas no dan lo mismo y que la vida para vivirla hay que sentirla. Me enseñaste lo que es la predisposición para ayudar y estar, algo que yo nunca tuve, pero prometo seguir tu legado”, escribió.

Y agregó: “Voy a extrañarte en la cancha de Racing con nuestros amigos. Voy a extrañarte en la tribuna del SIC desde temprano porque habías entrenado a algún equipo antes. Simplemente, voy a extrañarte. Prometo mantener vivo tu recuerdo, porque como me enseñaron, quien te quiere te piensa, y yo te voy a amar por siempre. La herida es grande, porque vos lo fuiste. Hoy me toca aprender a vivir con un vacío y con un corazón herido que espero sane con el tiempo. Gracias por haberme acompañado en estos 27 años de vida, ha sido un privilegio total el mío. Volá alto hermano mío, que eso siempre fue lo que hiciste. Te voy a extrañar todos los días y te voy a amar por siempre. Te saluda, tu hermano del medio, Bauti”.

Tras su muerte el sábado, el SIC publicó el lunes un sentido mensaje para despedir al joven. “Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento”, escribieron desde en la cuenta de X (ex Twitter). Y sumaron: “Santi fue jugador de la camada 96 y también colaboraba como preparador físico en nuestras divisiones juveniles. ¡¡¡Se lo va a extrañar!!!”.

BOURDIEU, Santiago ➕ QEPD

Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento.

La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) también se expidió por la muerte del joven. “El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”, escribieron en sus redes.

El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza.

El lugar del accidente

Bordieu murió en el acantilado Spitting Cave, ubicado en el vecindario de Portlock, al este de Honolulu, que es considerado por las autoridades como riesgoso. Se trata de un destino popular entre los turistas que les gusta la aventura y la adrenalina, además de profesionales que persiguen acantilados. Se caracteriza por olas fuertes y corrientes marinas que pueden cambiar rápidamente.

