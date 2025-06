Quién es Brenda Agüero: la enfermera condenada por asesinar a cinco bebés e intentar matar a otros ocho

CÓRDOBA.– Brenda Agüero, la enfermera condenada a cadena perpetua por cinco asesinatos y ocho intentos de homicidio de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, tiene 30 años. Los cumplió en la cárcel este mismo mes y solo la prolongación de los alegatos en el juicio por jurados populares que enfrentó hizo que no escuchara su condena el día de su cumpleaños, el 2 de junio, para cuando estaba prevista originalmente la sentencia. Fue una aplicada estudiante de enfermería y ahora lo es de abogacía, carrera que empezó en prisión.

Soltera, vivía con su madre –quien no faltó a ninguna audiencia del juicio oral que comenzó en enero y a quien la enfermera solía mirar y sonreírle– y sus dos hermanas menores en Río Ceballos, a una media hora de la capital cordobesa, donde trabajaba hasta el comienzo de la investigación. Sus padres están separados. Él vive en Buenos Aires (“es muy presente”), desde donde la familia se mudó a esta provincia.

La enfermera cumplió 30 años este mes, en prisión Sebastían Salguero

Agüero estudió enfermería en el Instituto San Nicolás del Sindicato de Empleados Públicos, se recibió con buenas calificaciones y en 2018 entró a trabajar al Sanatorio Allende, una institución privada reconocida de Córdoba, pero su obsesión –según ella misma contó en el juicio– era ingresar al Hospital Materno Neonatal. “Iba todas las semanas a dejar currículum”, detalló. Y agregó: “Me costó muchísimo ingresar, recibí un montón de ‘no’ por todos lados. Era una catarata de no. Quería entrar”.

Cuando se desató el escándalo por las muertes de los cinco bebés y las descompensaciones de otros ocho, ocurridas entre marzo y junio de 2022, ella tenía un año y ocho meses de antigüedad en el establecimiento, que depende del gobierno provincial. En el medio de las investigaciones internas, la obligaron, al igual que a otros empleados, a tomarse todas las vacaciones; después, fue dispensada. Es decir, no tuvo obligación de volver.

Durante el juicio

El 19 de agosto de ese año, por orden del fiscal instructor de la causa, Raúl Garzón, la mujer fue detenida en su casa. Agüero se quebró el primer día del juicio. Lloró desconsolada cuando los fotógrafos se acercaron a tomar su imagen. A la jornada siguiente, cuando habló, dijo que fue por presión mediática. Ese argumento también lo dio en las otras oportunidades en las que declaró: siempre apuntó a que los medios construyeron la “imagen” de una asesina serial que ella niega ser.

Una de las veces que Agüero se emocionó al declarar Gabriela Origlia

El llanto le sobrevino por lo general al referirse a su madre, con quien tiene una relación muy cercana. En cambio, se mostró impasible, imperturbable, ante el testimonio de las madres de los bebés fallecidos, varias de las cuales la señalaron a pocos metros o la nombraron directamente.

Incluso, cuando hizo uso de su derecho a la última palabra, las desafió: “Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito”, dijo dando a entender que a las mujeres les decían lo que debían declarar. “Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirlo, pero todo el guion... no, no”, subrayó.

Para cada audiencia –cuatro semanales durante el primer mes, y después tres a la semana– Agüero fue trasladada desde la cárcel de Bouwer, a donde regresó este miércoles después de escuchar la decisión de los jurados populares. Cada jornada, presenció los otros testimonios sentada al lado de Gustavo Nievas, uno de sus defensores. Solía tomar apuntes o hacerle algún comentario a su abogado.

Primer día del juicio del Hospital Neonatal de Córdoba SEBASTIAN SALGUERO

Las veces que habló de su vida privada precisó que nunca estuvo en pareja, que espera recibirse de abogada y que en la cárcel practica “yoga, pilates” y se suma al taller de artesanías. Se define como creyente y se suma a las actividades religiosas de Bouwer. El día de su cumpleaños su familia convocó a una misa en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Río Ceballos para “reflexionar, orar y pedir justicia” por ella.

Las hermanas de la enfermera indicaron que pedirían “justicia por esos bebés, por nuestra hermana y por la verdad ante todo. Somos personas trabajadoras, humildes pero honradas. Nosotros solo tenemos la educación de una mamá y un papá que nos enseñó que la educación lo es todo, que el trabajo dignifica y que siempre seamos buenas personas”.

Los peritajes

Cuando en el juicio se abordó el informe pericial ampliado (psicológico, psiquiátrico y social) de Agüero, parte de las conclusiones apuntaron a que la mujer tiene “rasgos narcisistas con los cuales busca la admiración y atención del otro; autorreferenciales, desde los cuales tiende a posicionarse en el centro de los escenarios; omnipotentes, con los cuales intenta controlar las variables a su alrededor; y psicopáticos, asociados a la escasa empatía y escaso registro del semejante como tal”.

Brenda Agüero participó de todas las audiencias del juicio oral Sebastián Salguero

Los expertos plantearon que tiene una “posición sesgada en la captación de aspectos comunes e inmediatos de la realidad, que si bien son percibidos, también son recortados y seleccionados debido a una marcada necesidad de destacarse y diferenciar su parecer”. Insistieron en que tiene “necesidad de atención, búsqueda de la perfección, admiración y lugar diferenciado o de supremacía en torno a lo cual tiende a organizar su comportamiento y posicionamiento vital, pudiendo construir escenarios en los que su rol se destaque y obtenga reconocimiento del otro”.

Señalaron incluso que esas tendencias podrían estar asociadas “a inseguridades, sentimientos de debilidad, inadecuación e incompletud subyacentes, que la persona no reconoce de sí misma. Estos rasgos son rechazados y sustituidos por una aparente frialdad emocional y rasgos de omnipotencia, que fomentan la búsqueda de posiciones de poder, con el fin de ejercer el control sobre circunstancias de la realidad que no se ajustan a sus necesidades”.