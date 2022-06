Quién es el modelo singapurense de 56 años que parece de 30: estas son sus fotos

Miles son las recetas de los productos que prometen una apariencia más juvenil, sin embargo, son pocos los que llegan a una determinada edad y siguen teniendo un físico que pareciera no envejecer con el tiempo. Ese es el caso de Chuandon Tan, quien impresionó a los internautas de Instagram con su aspecto de un joven de 30 años, aunque su verdadera edad es de 56.

El singapurense, por consejo de su amigo, abrió una cuenta personal de Instagram para compartir sus trabajos como fotógrafo, actor y cantante ya que eso le daría presencia en Internet. No obstante, la profesión que más lo hizo conocido fue la de modelo, porque, con el tiempo, el hombre compartió selfies y tuvo gran respuesta del público.

Chuando Tan es un hombre singapurense de 56 años, pero que aparenta de 30. Foto/Instagram: @chuando_chuandoandfrey

Cuando alguien entra al feed de Chuandon Tan se encuentra con una persona que tiene aspecto de un joven entre 20 y 30 años por su cabello, rostro, piel y vestimenta. Un caso parecido al de Cristiano Ronaldo que con 37 años parece que todavía juega en los primeros años de sus carrera.

Chuando Tan celebra sus 56 años con una gran torta. Foto/Instagram: @chuando_chuandoandfrey

Lo último que pensaría alguien que navega por la red social de la foto es que este singapurense en realidad doblega la edad. Este factor fue fundamental para que sus redes sociales explotaran de seguidores de un día para el otro: “Una mañana me desperté, revisé mi teléfono y vi que mis seguidores habían aumentado a 105.000″, explicó Tan en una entrevista a The Straits Times.

Si bien muchos de sus fanáticos vaticinaron que se trataba de un caso extraordinario de genética, el hombre explicó qué lo condujo a esta apariencia. “Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, aseguró el singapurense, que hizo foco en que su aspecto se debe a que trabaja de lo que lo apasiona.

Por otra parte, el hombre explicó que llegó a este aspecto eligiendo cuidadosamente con qué se alimenta: “Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”, señaló el hombre de 56 años. Además, agregó que para mantener una vida sana una persona debería evitar el café, beber mucha agua, no fumar y no tomar alcohol.

A todo esto, le suma sus cuidados en la piel. Para mantener su rostro sin arrugas, Chuandon Tan se lava cuidadosamente y se pone cremas. Y lo último, pero no menos importante, es hacer mucho deporte. El singapurense explicó que hace ejercicio cuatro veces por semana, de los cuales mezcla ejercicios con pesas y trabajos cardiovasculares. Además, el hombre hace natación todos los días y debido a tanta actividad se acuesta y levanta temprano: “Después de haber dormido bien, podrás hacer muchas más cosas que si hubieras trabajado de noche”, señaló Chuandon Tan, quien es un gran ejemplo de una vida sana, activa y sin excesos.