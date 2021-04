Quién es Fernanda Coronel, la piloto de Aerolíneas Argentinas cuestionada por un periodista oficialista

María Fernanda Coronel (@TanaFlying en su perfil de Twitter) es piloto de Aerolíneas Argentinas hace unos 14 años. A pesar de su larga experiencia en la compañía, el pasado lunes por la noche completó su primer viaje de la empresa para buscar la vacuna Sputnik V a Moscú. Piloteando el vuelo AR1061, Coronel aterrizó en Ezeiza con 800.000 dosis de la preciada vacuna contra el Covid-19.

La participación de la piloto en la travesía, que es la número 12 para Aerolíneas Argentinas, fue dada a conocer públicamente por un mensaje que publicó en las redes sociales la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Allí aparecía una foto de la Tana, con una leyenda de la funcionaria que informaba la llegada de las dosis para inocular y el nombre de la comandante de la nave.

Pero, por el efecto que producen las redes sociales, luego de la difusión de su trabajo, la piloto se vio envuelta en un cruce inesperado cuando el periodista oficialista Dante López Foresi le hizo un planteo en la cuenta de Twitter.

El mensaje de Dante López Foresi que provocó una respuesta de Fernanda Coronel Twitter Horacio Cabak

López Foresi publicó antiguos tuits de la piloto de Aerolíneas donde ella manifestaba algunos puntos de vista sobre política, y trató a la mujer de “antikirchnerista” y “macrista militante”.

“Fernanda Coronel se fotografió para ser reconocida por un gobierno peronista, tras traer dosis de Sputnik V. Espero que esta realidad la haga recapacitar sobre su profundo antikirchnerismo y macrismo militante”, escribió López Foresi.

La respuesta de la piloto Fernanda "la Tana" Coronel al periodista Dante López Foresi captura Twitter

El comentario fue criticado duramente por diversos usuarios de Twitter, e incluso despertó un fuerte cruce entre el periodista y el conductor televisivo Horacio Cabak, que irónicamente sugirió que la piloto tendría que haber hecho la “ve” en la foto que circuló, para no ser cuestionada.

Pero no solo los tuiteros que vieron el mensaje de Lopez Foresi se encargaron de contestarle. La misma Coronel también lo hizo. Como respuesta al comentario del periodista, la piloto escribió: “¡No soy macrista señor! Qué le pasa? ¡Qué ganas de agredir gratuitamente! Tampoco soy kirchnerista. Y siempre me identifique más con el peronismo. Usted tal vez es demasiado fanático. Yo no, perdón por eso”.

Unas horas antes del inesperado cruce con López Foresi, Coronel había dado algunos detalles en su cuenta de Twitter de lo que fue su vuelo a Rusia, y lo que representaba para ella haber realizado esta misión. Contó que hubo 10 pilotos, 4 comandantes y 6 primeros oficiales en el vuelo y que fue “un trabajo conjunto”.

“Estoy muy agradecida y orgullosa del trabajo que hacemos. Es lo que sabemos hacer y nos reconforta contribuir con nuestro trabajo a la pandemia trayendo insumos y vacunas”, escribió en un hilo.

“No somos héroes -aclaró en otro mensaje-. Somos profesionales que se ponen al servicio de lo que se necesita”.

Este es el primer vuelo que Coronel hace a Moscú para buscar vacunas Sputnik V Twitter / @tanaflying

Quién es Fernanda Coronel

Coronel nació en Ramos Mejía y tomó su primera clase de vuelo poco antes de cumplir 18 años. Hace 14 años que ingresó a trabajar como piloto en Aerolíneas Argentinas. Hasta la crisis de 2001, había piloteado vuelos de carga y taxis aéreos sanitarios. Tras la debacle económica de 2001 dejó de volar y cinco años después se presentó a una convocatoria de la compañía aérea argentina en la que quedó seleccionada.

“Somos un porcentaje muy pequeño en la comunidad de pilotos. En Aerolíneas Argentinas apenas 14 de 1400. Obviamente pasar desapercibidas es prácticamente imposible para nosotras”, contaba la Tana en una entrevista para Brando a mediados del año pasado.

Si bien esta fue su primera misión a Rusia en busca de vacunas, la piloto ya había participado en las acciones de Aerolíneas Argentinas en relación con la pandemia cuando, desde marzo del año pasado, participó en diversos vuelos para traer a grupos de argentinos varados en el exterior a causa del coronavirus.

A finales de abril de 2020, Coronel participó, también en el contexto de la pandemia, del tercer vuelo de la compañía a Shangai, China, donde viajó a buscar materiales médicos. “Me gustaba el desafío de una operación nueva. Nunca había estado tantos horas seguidas arriba de un avión, solamente pudiendo bajar a la plataforma en las escalas para hacer la recorrida y respirar un poco de aire puro. Fue una experiencia inolvidable”, dijo Coronel sobre su experiencia en ese vuelo.

