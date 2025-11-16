Explosión en Ezeiza: quién es la pareja de Alejandra Maglietti y qué empresa tiene

La explosión ocurrida el viernes 14 de noviembre por la noche en el Polígono de Spegazzini, en Ezeiza, produjo una potente onda expansiva que desencadenó un incendio de enormes proporciones, el cual afectó fábricas, casas y hasta cabinas de peaje. Dentro de las empresas dañadas se encuentra Plásticos Lago, perteneciente a Juan Manuel Lago, pareja de Alejandra Maglietti.

El empresario y abogado, ligado a la industria de fabricación de envases de plásticos, está en pareja con la panelista hace varios años y tienen un hijo en común, Manuel, que nació en agosto de 2025. A partir del incidente en Ezeiza, Maglietti contó en la pantalla de LN+: “Mi esposo es uno de los afectados por la explosión. Estoy muy afectada, vengo de una noche sin dormir. Fue terrible. Todavía me estoy recuperando. Fue el trabajo de toda una vida que se perdió”.

Alejandra Maglietti contó que la explosión de Ezeiza afectó a su pareja

Plásticos Lago es una compañía Argentina líder en fabricación de envases con más de 30 años de experiencia y se dedican a la fabricación de envases para una amplia gama de industrias: químicos, agroquímicos, limpieza, piscinas y productos alimenticios, entre otros.

En las últimas horas, Alejandra Maglietti compartió en una historia de Instagram el comunicado de la compañía, donde Juan Manuel se desempeña como gerente. “En relación con el incidente de público conocimiento, la Dirección de la empresa desea transmitir tranquilidad a sus clientes, proveedores y empleados. Nuestras instalaciones han sufrido daños de diferentes magnitudes, pero no se registraron heridos de gravedad entre nuestros colaboradores. La seguridad y el bienestar de nuestro equipo es la prioridad. Agradecemos el afectuoso apoyo recibido y solicitamos, por precaución, no acercarse a la zona hasta que informemos los pasos a seguir. Seguiremos comunicando los avances por este medio”, expresaron en el mensaje.

El mensaje de la empresa que compartió Alejandra

A pesar de que la panelista está en los medios de comunicación, Juan Manuel Lago tiene un perfil bajo y no se expone en las redes sociales. En noviembre de 2024, la abogada subió una selfie que se tomaron abrazados en un ascensor, pero sin mostrar su cara.

El agradecimiento de Alejandra por el apoyo recibido en este momento

Este domingo, Maglietti utilizó nuevamente sus redes sociales para hacer un agradecimiento especial a quienes le brindaron su apoyo ante la inesperada situación: “Gracias por todos los mensajes. Para todos los que los conocen, saben el trabajo y la dedicación que mi pareja, mi cuñado y mi suegra le dieron, toda una vida a la fábrica”.

Cómo fue la explosión e incendio en un parque industrial de Ezeiza

Cerca de las 21 h del viernes 14 de noviembre se produjo una fuerte explosión en Carlos Spegazzini, en Ezeiza. El estallido, que provocó destrozos, fue por una detonación dentro del polígono industrial de la localidad bonaerense, donde al menos cinco empresas quedaron afectadas por un incendio. Hubo 24 heridos que fueron trasladados a diferentes centros de salud y, horas más tarde, dados de alta. Más de 20 dotaciones de bomberos acudieron al sitio para combatir las llamas.

La explosión en Ezeiza dejó 24 heridos, todos ellos derivados a centros de salud y dados de alta

En el Polígono de Spegazzini operan plantas petroquímicas dentro de un predio abierto y sin cerramientos. El área se encuentra al otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial.

Fuertes imágenes del incendio en Ezeiza

La Justicia comenzará el lunes 17 de noviembre con las pericias para determinar qué provocó la explosión y el posterior incendio en el área industrial.