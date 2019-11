Quién es y qué hace el joven argentino que está detrás de Wikipedia

Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2019 • 02:08

Jorge Luis Borges se figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Tal vez esos salones que llevan el olor de las historias sean el ambiente ideal para cualquier escritor, o en este caso, de un bibliotecario. Mauricio Genta tiene 27 años y del piso al techo en las cuatro paredes que lo rodean, y también sobre el escritorio y en otras estanterías repartidas por la habitación, hay libros. Está en la biblioteca Circe, sobre la Avenida Córdoba. Ahí trabaja tres veces por semana.

Sin embargo, él ya no acumula libros propios: en el último tiempo regaló más de 1000 y, paradójicamente, en esta biblioteca su objeto más preciado es un escáner que él mismo fabricó. Así digitaliza libros, imágenes y documentos para subir a Wikipedia, una de las mayores fuentes de información que hay en el mundo. Esta enciclopedia virtual, en detrimento del aroma y las texturas, guarda lo que ninguna otra biblioteca podría contener: 50 millones de artículos en 300 idiomas distintos.

Wikipedia es tan solo uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia, una organización estadounidense sin fines de lucro que se sostiene gracias a las donaciones de particulares. Por las cifras parece inabarcable, imposible de controlar la calidad y veracidad de la información publicada. Y por ser un proyecto colaborativo, en donde cualquiera puede editar o sumar información, Wikipedia ya suma 2000 millones de ediciones. Pero cada vez que se modifica una coma en un texto, alguien como Genta recibe un mail. Él es uno de los 40 editores que en la Argentina tienen la decisión final sobre las modificaciones que se realicen.

"Mi puesto oficial es wikipedista en residencia. Yo estoy a cargo de un proyecto de digitalización, pero además hago el seguimiento de, por lo menos, 1200 artículos. También hay robots que controlan los cambios que la gente hace. Para editar primero hay que leer un manual de estilo, porque si no se cumplen esas reglas se revierte automáticamente el cambio", explicó Genta.

Además, toda la información publicada debe estar acompañada de una fuente que la respalde. "Todo debe ser verificable. El 90% de los cambios que se revierten es porque no indican la fuente. Al lado del texto debe haber un número, y al fondo del artículo, donde dice 'referencias', tiene que estar el origen de la información", agregó. Para hacer especial hincapié en esta cuestión, hace dos años que Wikimedia organiza eventos para bibliotecarios en los que se reúnen para agregarle más referencias a los artículos.

Ahora él estudia museología, al igual que lo hicieron sus padres. Divide su tiempo entre la biblioteca Circe y la Academia Nacional de Historia, donde digitaliza todo tipo de documentos. Wikipedia también cuenta con la colaboración de museos de todo el mundo, que tienen sus propios proyectos de digitalización y le envían a Wikipedia los archivos para que los usen en sus páginas, y de ese modo poder traccionar visitantes al sitio web del museo. Es que no hay mayor vidriera: Wikipedia tiene 300 millones de visitas por día y está en el podio de los cinco sitios más visitados del mundo junto con Google, Yahoo, YouTube y Facebook, aunque en Turquía y China el sitio está bloqueado.

El escáner que utiliza Genta es una estructura de madera con dos cámaras fotográficas en la parte superior. Sobre un acrílico se apoya el libro abierto y con un botón rojo dispara. Las fotos aparecen en la pantalla de su computadora y luego las sube a alguno de todos los proyectos de Wikimedia.

"Está wikimedia Commons, que es un depositorio que ya cuenta con 60 millones de archivos multimedia. Otro es Wikidata, que tiene cerca de 70 millones de datos duros y alimenta el motor de búsqueda de Siri y Alexa, los asistentes virtuales de Apple y Amazon, como también muchos gráficos de Google. También está Wikisource, que es una biblioteca de textos originales y libres, Wikivoyage , una guía de viajes y Wikibooks, que es para pasar libros al formato Wikipedia", dijo Genta. Los artículos que toman datos de Wikidata luego se actualizan automáticamente, solo hay que modificar la cifra en la base de datos central.

Genta empezó a editar Wikipedia en 2009, luego de ir a un evento llamado Wikimanía. El primer artículo que creó fue sobre los cuatro vagones de la línea A de subte, hechos de madera e importados desde Inglaterra. "Yo me especializo en artículos de transporte. Las mejores páginas son las japonesas. Tienen un alto nivel de detalle sobre la historia de cada estación. Muchas veces traduzco esos artículos al español. Nosotros estamos bastante atrasados, ni siquiera tenemos los artículos hechos de todos los hospitales porteños".

Wikipedia no escapa a la propia dinámica que van adquiriendo los temas y las páginas crecen a la par que el interés ciudadano. Al mismo tiempo, deben prestar particular atención a los artículos que por la coyuntura pasan a ser especialmente sensibles, como los de los candidatos durante una campaña presidencial; esos tienen un nivel aún mayor de protección. "Se los protege para que no se los modifique maliciosamente", dice.

"Antes del debate por el aborto, el artículo era uno muy corto, ahora es enorme, con más de 300 referencias. Se trata de poner un punto de vista neutral y luego se permite poner varios puntos de vista, siempre y cuando tengan cierta lógica y fuentes que los sostengan. Cuando sale una serie pasa lo mismo, con Chernobyl, por ejemplo, cuando se estrenó la gente empezó a buscar qué era lo que había pasado, entonces entraron editores a mejorar el artículo", explicó Genta.

En el imaginario colectivo existe la fantasía que detrás de toda gran fuente de información hay algunos pocos personajes que pueden modificar lo que leerán millones. Los proyectos de Wikimedia, al ser colaborativos, rompen con esa idea, aunque al final, esta fantasía se termina cumpliendo. Porque en última instancia está Genta, que desde una computadora sube, agrega, corrige. Él es uno de los que tienen la última palabra, en uno de los proyectos que ha revolucionado el acceso a la información en el mundo.