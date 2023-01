Quién es Yésica Samoiloff y qué se sabe sobre el terrible accidente que sufrió en Cancún

escuchar

Yésica Sol Samoiloff llevaba siete meses viviendo en Cancún, México, cuando la tragedia llamó a su puerta. La joven argentina de 33 años viajaba en moto el miércoles con un amigo cuando ambos se vieron involucrados en un impresionante choque en cadena. El amigo de Yésica murió y ella sufrió graves lesiones, por lo que fue hospitalizada y hasta hoy permanece en coma inducido.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, que juntan fondos para costear la internación de Yésica -ya que no tenía seguro de viaje-, la joven oriunda de Mar del Plata se fue de vacaciones a Cancún en junio. Previo a ello, había renunciado a su trabajo en el sector de coctelería y una vez en la ciudad caribeña comenzó a trabajar en un hostel. Sin embargo, más tarde incursionó en el modelaje y comenzó a asentarse en el paraíso mexicano, del que se había enamorado tras varias visitas anteriores y esperaba fuera el punto de partida de un viaje por el mundo.

“Yésica se quedó en Cancún porque pagaban bien. ‘Me quedo acá porque es divino’, nos dijo a todos”, contó en Radio Dos Alejandro Robles, el cuñado de la argentina, quien en una entrevista previa con TN había asegurado que la joven es “una chica excepcional, con mucha energía y empuje” y afirmó: “Por eso toda la familia la apoyó cuando contó que su sueño era trabajar en el exterior”.

La difusión de la familia de Yésica Sol Samoiloff para costear la internación

Sin embargo, Alejandro y sus familiares recibieron la peor noticia el 28 de diciembre, cuando se enteraron de que la joven se encontraba en grave estado tras ser atropellada cuando viajaba en moto con un amigo, Jesús. “Salieron una noche a dar una vuelta por Cancún y fueron atropellados por una chica de 14 años manejando un auto de alta gama”, relató el hombre y agregó: “[El impacto] causó la muerte en el acto de Jesús, quien manejaba la moto, y Yésica fue trasladada al hospital con una isquemia cerebral y una fractura expuesta de una pierna y está en coma farmacológico”.

Respecto de la situación de la conductora, detalló: “La chica que la atropelló estuvo demorada en una comisaría o fiscalía del Departamento de Niños y Adolescentes, que es donde está la causa que se abrió. La notificaron de todo el desastre que hizo y la fue a retirar la madre, que se presentó con un abogado. Nunca más se pusieron en contacto con nadie, ni siquiera con la familia del muerto, que era mexicano”.

Por otra parte, dijo respecto de la internación de su cuñada: “Ella está en el Hospital Jesús Kumate Rodríguez, en Quintana Roo. A pesar de ser un hospital público, nos cobran todo, hasta los insumos. La internación la estamos pagando nosotros, los padres, yo, mis viejos, mis primos y amigos de ella. Ahora pedimos donaciones y estamos muy agradecidos porque mucha gente se está comunicando. Toda esa plata se la estamos mandando a Karen, su hermana y mi pareja, que está allá”.

Consultado acerca del costo de la hospitalización, Alejandro reveló que los primeros días tuvieron un valor próximo a los US$150. Sin embargo, aclaró que los montos “van variando”. “Ayer solo se pagó el día de internación. Pero bueno, los médicos dicen que tendrán que operarla y que nos preparemos para ese día. La intervención puede salir 50 mil pesos mexicanos (más de US$2000)”, aseguró y recordó las vías a través de las cuales se puede donar dinero para ayudar a la familia a costearla.

Cómo ayudar a Yésica

Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) TITULAR: KAREN YANET SAMOILOFF

Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) TITULAR: ALEJANDRO GABRIEL ROBLES

En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: ESTHER NAVARRA (amiga de México)

Antecedente en Cozumel

En marzo del año pasado, otros dos argentinos protagonizaron un impactante siniestro vial en México, en el que resultaron gravemente heridos al ser embestidos por un patrullero.

Las víctimas fueron identificadas como Darian Stacco, de 28 años, quien había ido a la zona de Cancún para tantear posibilidades laborales y tenía previsto volver a la Argentina el 2 de abril; y su amiga Luz Arias, con quien circulaba en una moto alquilada por en el cruce de la avenida 20 y la calle 8 norte, en el centro de Cozumel, cuando los atropelló un móvil policial.

Según el medio local Código Rojo, que publicó el video del impacto, testigos del hecho dijeron que el patrullero transitaba sin las luces ni las sirenas encendidas y a exceso de velocidad. Por su parte, el diario La Nueva de Bahía Blanca –de donde son oriundos Stracco y Arias- indicó que “en la esquina había un stop, pero Darian, que desconoce la señalética del país, no lo advirtió”.

Policías atropellaron a dos argentinos que viajaban en moto en Cozumel

Como consecuencia del siniestro, a la joven, oriunda de Bahía Blanca, se le amputó una pierna y debió ser intervenida en un brazo. Fue dada de alta más de un mes después de lo ocurrido.

En tanto, Darian se recupera todavía de las lesiones sufridas, por las que fue tratado en un hospital de Buenos Aires. “Fue caótico y estresante. Supe lo que es estar muerto, no me lo contó nadie. Y la recuperación fue como un proceso de maduración constante, porque me cambió la cabeza y me enfoqué de lleno. Creo que si tenés la actitud para querer mejorar, salís adelante”, le dijo a wips.digital.

