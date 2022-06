¿Quién fue Kiyoshi Kuromiya, el activista que Google homenajea con su doodle?

Este sábado 4 de junio, Google decidió homenajear al autor y activista norteamericano, de origen japonés, Kiyoshi Kuromiya, con su habitual doogle. Por eso, quienes entren al navegador de la principal compañía subsidiaria de la estadounidense Alphabet se encontrarán con un retrato suyo y algunas representaciones de las múltiples luchas que lideró a lo largo de su vida.

Dentro del dibujo especial que le dedicó el navegador se pueden observar imágenes de lo que significó Kuromiya en la lucha por los derechos civiles, contra la guerra y su respaldo por la liberación gay y la educación sobre el VIH/SIDA. La fecha de su homenaje no es azarosa, ya que el 4 de junio de 2019 fue incluido en el Muro de Honor Nacional LGBTQ en el Monumento Nacional Stonewall, ubicado en Manhattan, Nueva York.

Kiyoshi Kuromiya fue homenajeado por Google Cortesía Google

Quién fue Kiyoshi Kuromiya

Kuromiya nació el 9 de mayo de 1943 en Heart Mountain, en Wyoming, en uno de los diez campos de internamiento del gobierno para los norteamericanos de origen japonés desalojados de la Zona de Exclusión de la Costa Oeste, durante la Segunda Guerra Mundial. Luego del conflicto bélico, los padres de Kuromiya volvieron a California, donde el entonces joven vivió hasta sus 18 años, antes de mudarse a Filadelfia, Pensilvania, donde lideró varias de sus luchas.

Kiyoshi Kuromiya integró Gay Pioneers, una de las primeras manifestaciones anuales organizadas por los derechos civiles de los homosexuales Twitter @fengler_paul

Desde que comenzó sus estudios en la Universidad de Pensilvania, Kuromiya se transformó en un activista comprometido con los derechos civiles y se convirtió en el asistente personal del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. También fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Gay en ese estado y se desempeñó como delegado abiertamente gay en la Convención Pantera Negra que respaldó la lucha por la liberación de la colectividad. Además, integró Gay Pioneers, una de las primeras manifestaciones anuales organizadas por los derechos civiles de los homosexuales que se llevaron a cabo en Filadelfia, Nueva York y Washington, DC entre 1965 y 1969.

Asimismo, siguió con su compromiso en la ACT-UP [AIDS Coalition to Unleash Power Coalición del Sida para desatar el poder] del estado de Filadelfia, una ONG que lucha para la promoción de la investigación nacional e internacional para la enfermedad, tutoría acompañada y compasiva, y cuidado para cientos de personas que también viven con el virus. Kuromiya también editó ACT-UP Standard of Care, la primera publicación relacionada con la enfermedad donde se informaba acerca del VIH, ya que por entonces se consideraba una de las personas que mejor entendía la ciencia y decidió involucrarse a nivel local, nacional e internacional en la investigación. Fue así que participó tanto como activista del tratamiento y participante de ensayos clínicos.

Kiyoshi Kuromiya participó tanto como activista del tratamiento y participante de ensayos clínicos Cortesía Zinn Education Proyect

Por otra parte, en aquellos años se convirtió en el principal demandante en el caso de la Corte Suprema contra los Estados Unidos, que pedía la legalización de la marihuana para uso medicinal.

Por otra parte, cabe recordar que en 1965, Kuromiya y otros activistas tomaron el Salón de la Independencia en Filadelfia, el mismo que fue llamado “Freedom Hotel”, en apoyo de las personas heridas en el puente Pettus, durante la marcha por los derechos civiles de Selma a Montgomery en Alabama.

En 1968 escribió Collegiate Guide to Greater Philadelphia (1967) y fue coautor, junto con R. Buckminster Fuller, de Cosmography: A Posthumous Scenario for the Future of Humanity (1992). En 1989 fundó Critical Path Poject, la primera organización en proporcionar una línea directa las 24 horas para la comunidad gay. A lo largo de su vida también integró varios grupos marginados y luchó celosamente por la justicia social. Kuromiya murió 10 de mayo de 2000, un día después de cumplir 57 años.