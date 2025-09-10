Quiénes son los rugbiers argentinos acusados de abuso sexual en Chile

La Justicia chilena ordenó en las últimas horas que se extraditen desde Argentina a dos rugbiers oriundos de Mendoza señalados por abuso sexual con acceso carnal en Santiago, la capital de Chile. Se trata de Enzo Falaschi y Matías Morales, que ya fueron detenidos el pasado miércoles por la Policía Federal al salir de un gimnasio, según la orden del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, que actuó a instancias del Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago.

El hecho habría ocurrido en agosto de 2024, cuando los jugadores se desempeñaban en la primera división chilena del club Stade Français. Tras una salida nocturna a un boliche con compañeros y algunas jugadoras de hockey, dos de estas deportistas los acompañaron junto con otro rugbier a un departamento en la comuna de Vitacura. Allí denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual, mientras que también se mencionó la presencia de personas consumiendo drogas.

Matías Morales en Mendoza en septiembre de 2024

Falaschi se desempeña como agente inmobiliario en una empresa, mientras que Morales se recibió del profesorado de Educación Física y tiene un emprendimiento de entrenamientos personalizados.

El caso

En la investigación, una de las víctimas denunció específicamente a Falaschi, mientras que la otra acusó a Morales y a una tercera persona.

Enzo Falaschi

Actualmente, los acusados están alojados en la Unidad de Detención Judicial Nº 32 en Mendoza, aunque está previsto que sean trasladados a la cárcel federal de Cacheuta.

La defensa de Falaschi, a cargo de la abogada Anahí Venier, rechazó formalmente el pedido de extradición. Alegó que su cliente desconocía completamente que existiera una causa penal abierta en Chile y subrayó que no se les envió el expediente completo, lo que impide conocer en profundidad las acusaciones en su contra. También expresó preocupación por la seguridad del rugbier en caso de que el proceso se realice en Chile.

Falaschi ya fue investigado en 2016 por una denuncia de violencia sexual en Mendoza. Cinco rugbiers fueron imputados por un presunto ataque grupal durante una fiesta en Chacras de Coria. Sin embargo, en 2018 fue sobreseído junto con otro acusado por falta de pruebas.