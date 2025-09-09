La Justicia de Chile pidió la extradición de dos rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual

La Justicia de Chile solicitó este martes la extradición de los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales acusados de abuso sexual con acceso carnal por dos mujeres en Santiago. Los deportistas fueron detenidos el miércoles pasado por la Policía Federal cuando salían de un gimnasio.

El hecho habría ocurrido en agosto de 2024 en la ciudad de Santiago, Chile. Los rugbiers jugaban en la primera división chilena del Club Stade Français. Falaschi y Morales salieron a bailar a un boliche junto a otros compañeros y algunas jugadoras de hockey, reportó el medio local MDZ.

A la salida de la fiesta, dos de las atletas se dirigieron junto a tres rugbiers, incluidos Morales y Falaschi, a un departamento en la comuna de Vitacura. Las víctimas denunciaron que allí fueron abusadas sexualmente.

También detallaron que en la residencia había personas consumiendo drogas. En la investigación, Falaschi fue denunciado por una sola de las víctimas, mientras que Morales y otro acusado fueron denunciados por otra mujer.

Matías Morales en Treque Club

El miércoles pasado los rugbiers fueron detenidos por efectivos de la PFA cuando salían de un gimnasio. Fue por orden del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo y a pedido del Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago, Chile, donde son investigados.

El juez trasandino dictó la prisión preventiva y emitió un pedido de captura internacional, detalló el medio mendocino Los Andes. Fueron alojados en el Centro de Detención Judicial Unidad N°32 en la ciudad de Mendoza. Sin embargo, hay una orden para que sean trasladados a la cárcel federal de Cacheuta.

Según la abogada de Falaschi, Anahí Venier, el rugbier no estaba enterado de que había un proceso penal en desarrollo en Chile, donde habría ocurrido el abuso sexual, y se enteró del mismo cuando fue detenido el pasado miércoles. Falaschi se encontraba en Mendoza por cuestiones familiares que no se relacionaban con el proceso judicial, reportó el medio mendocino.

Matías Morales en Mendoza en septiembre de 2024

La Justicia de Chile realizó un pedido de extradición, que ya fue rechazado por la abogada de Falaschi. También sostuvo que las autoridades chilenas no enviaron el legajo completo de la investigación, por lo que afirmó que no conocen en profundidad la acusación contra el deportista. Según Venier, la extradición podría afectar la seguridad del rugbier, que según su abogada estaría “altamente comprometida”.

“No creemos que Chile sea un lugar seguro para que Enzo transite un proceso de este tipo, teniendo en cuenta los recientes episodios de violencia entre argentinos y chilenos”, dijo al medio mendocino.

Los antecedentes de Falaschi

El rugbier ya había sido acusado en Mendoza. El caso surgió en 2016 fue acusado como parte de una supuesta violación grupal de rugbiers sobre una joven mendocina de 24 años.

La víctima había denunciado que el hecho ocurrió en una fiesta en una casa de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo en la madrugada del 23 de diciembre de 2016, detalló el medio Los Andes. La joven relató que ingresó a una habitación donde tuvo relaciones con uno de los jugadores y que, luego, otros deportistas entraron a la habitación cuando ella se encontraba inconsciente.

Al despertar al día siguiente, no recordaba lo ocurrido, pero gracias al testimonio de allegados pudo reconstruir la historia. Allí se enteró que había cinco presuntos involucrados. Tras ello se dirigió a un hospital local para ser revisada. Después realizó la denuncia por presunto abuso sexual.

Enzo Falaschi

Los deportistas fueron imputados por abuso sexual agravado con acceso carnal. Inicialmente cinco rugbiers de la Unión de Rugby de Cuyo fueron los imputados y dos fueron sobreseídos, entre ellos Falaschi.

El fiscal de instrucción Hernán Ríos había asegurado en ese entonces que no había pruebas que vincularan a Falaschi y a otro acusado con el hecho denunciado, ya que no se los ubicó en la habitación donde ocurrió la supuesta violación. En mayo de 2018 fueron todos sobreseídos.