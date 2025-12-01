Regresa el calor a Buenos Aires: fuerte suba de temperaturas, según el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco aumento de temperatura, con una mínima de 21°C y máxima de 31°C en la ciudad de Buenos Aires.

Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir a mediados de la semana y terminará de manifestarse durante las jornadas del jueves y viernes con temperaturas que superarán los 30°C.

El mapa del tiempo en la Argentina

Cómo será el clima esta semana

El martes, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable, al igual que el lunes. Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 27°C.

Pronóstico del SMN para el resto de la semana

El miércoles el termómetro marcará una temperatura mínima de 18°C y máxima de 28°C, mientras que el jueves se ubicará en una mínima de 20°C y máxima de 30°C. En tanto, el último día antes del fin de semana presentará una mínima de 21°C y máxima de 31°C.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor