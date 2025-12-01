Los videos más impactantes del temporal que castigó a Córdoba y Misiones, con destrozos y voladura de techos

Las provincias sufrieron graves daños tras el fenómeno que se manifestó en las últimas horas; en LN+ indicaron que rige alerta amarilla en ambas regiones
Un fuerte temporal de tormentas, lluvias, ráfagas de viento y granizo sorprendió en las últimas horas a varias provincias del centro y norte del país. Según indicaron en LN+, Córdoba y Misiones fueron las dos más afectadas luego de sufrir graves destrozos.
De acuerdo a las imágenes que mostraron en el informe, cayó granizo de gran intensidad y diversos tamaños en las localidades cordobesas. Además, el fenómeno estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento, que superaron los 80 kilómetros por hora.
Fuerte temporal en Misiones
La provincia de Misiones experimentó un temporal similar al de Córdoba que dejó calles anegadas, árboles caídos y voladura de techos a su paso. El epicentro de la tormenta se ubicó en la capital provincial, donde provocó graves destrozos.
Las ráfagas de viento alcanzaron los 90 kilómetros por hora y provocaron la caída de estructuras en varios barrios. Uno de los incidentes más destacados ocurrió en Ayacucho, entre Alvear y Roque Pérez, donde se desplomó el techo de un tinglado sin que se registraran heridos.
Cómo continúa el clima en Córdoba y Misiones hoy
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de color amarillo para Córdoba y Misiones por fuertes tormentas que se manifestarán a lo largo de la primera jornada de la semana.
1 DIC ⚠️ #Alertas para hoy— SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 1, 2025
⛈️ #Tormentas
⚠️ Lluvias intensas
🟧 80-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h
🟨 30-70 mm con ráfagas ≥ 80 km/h
🧊 Granizo
☔️ #Lluvia
🟨 40-60 mm
📲 Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/vhxdpsgJ7G
Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
