Los videos más impactantes del temporal que castigó a Córdoba y Misiones, con destrozos y voladura de techos

Un fuerte temporal de tormentas, lluvias, ráfagas de viento y granizo sorprendió en las últimas horas a varias provincias del centro y norte del país. Según indicaron en LN+, Córdoba y Misiones fueron las dos más afectadas luego de sufrir graves destrozos.

De acuerdo a las imágenes que mostraron en el informe, cayó granizo de gran intensidad y diversos tamaños en las localidades cordobesas. Además, el fenómeno estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento, que superaron los 80 kilómetros por hora.

Una tormenta de granizo sacudio Cordoba

Fuerte temporal en Misiones

La provincia de Misiones experimentó un temporal similar al de Córdoba que dejó calles anegadas, árboles caídos y voladura de techos a su paso. El epicentro de la tormenta se ubicó en la capital provincial, donde provocó graves destrozos.

Las ráfagas de viento alcanzaron los 90 kilómetros por hora y provocaron la caída de estructuras en varios barrios. Uno de los incidentes más destacados ocurrió en Ayacucho, entre Alvear y Roque Pérez, donde se desplomó el techo de un tinglado sin que se registraran heridos.

Temporal en Misiones

Cómo continúa el clima en Córdoba y Misiones hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de color amarillo para Córdoba y Misiones por fuertes tormentas que se manifestarán a lo largo de la primera jornada de la semana.

1 DIC ⚠️ #Alertas para hoy



⛈️ #Tormentas

⚠️ Lluvias intensas

🟧 80-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 30-70 mm con ráfagas ≥ 80 km/h

🧊 Granizo



☔️ #Lluvia

🟨 40-60 mm



📲 Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/vhxdpsgJ7G — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 1, 2025

Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas