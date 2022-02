Renunció José Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que golpeó a una empleada de una empresa de transporte

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) aceptó este martes la renuncia de José Schulman, el titular de la institución que insultó y golpeó a una empleada en una terminal de ómnibus de Santa Clara. La noticia fue confirmada en horas de la mañana a través de un comunicado oficial en el que además se dio a conocer su reemplazo: Iris Pereyra de Avellaneda.

“La dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos hace saber que José Schulman presentó su renuncia a la presidencia de la institución”, comienza el texto difundido por la LADH y agrega: “Se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida”.

Por último, informa que quien ocupará el cargo vacante luego de la salida de Schulman será la vicepresidenta de la institución, Pereyra de Avellaneda.

Schulman quedó en el ojo de la polémica después de que se viralizó el video en el que se ve cómo golpea y amenaza a la empleada de una empresa de transporte, indignado por la demora de un micro de larga distancia.

En la secuencia de 45 segundos se observa cuando el dirigente de derechos humanos, en plena discusion, abrió la puerta que separa al público de los trabajadores de la empresa de ómnibus y se dirigió directamente a la empleada: “¿De qué te reís, pelotuda?”. En ese momento, ella le pidió que se calmara, pero -lejos de hacerlo- el hombre le pegó una cachetada. Ante la agresión, ella le ordenó que se fuera, pero él siguió agrediéndola: “No me voy una mierda. Andá vos, hija de puta”.

A raíz de lo ocurrido, la LADH emitió un primer comunicado en el que informó el comienzo de un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes. También señaló que la dirección nacional de esta agrupación había aceptado un pedido de licencia hecho por Schulman.

En tanto, el dirigente compartió a través de las redes sociales una carta en donde pidió disculpas “por haber llevado adelante una conducta reprochable”. “Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, escribió.