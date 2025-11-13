Retiro: qué se sabe del incendio que dejó 200 evacuados

Un incendio se desató esta mañana en un edificio ubicado en la intersección de Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Retiro. El inmueble afectado corresponde al edificio donde opera la empresa de seguros Zurich, donde bomberos de la ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se movilizaron al lugar. El fuego se originó en la terraza del edificio, específicamente en la torre de enfriamiento, ubicada en el piso 12.

Incendio en el edificio Zurich de Recoleta

Qué se sabe del incendio en Retiro

Bomberos de la ciudad desplegó un operativo para extinguir el incendio, con una línea de 45 milímetros, lo que permitió desactivar el traslado de unidades adicionales. Personal de la Policía de la Ciudad también colaboró con la evacuación y seguridad, mientras que el SAME se movilizó de manera preventiva. Se evacuaron 200 personas del edificio y no se reportaron heridos.

Operativo del SAME por el incendio en Marcelo T. de Alvear y Cerrito

Origen y control del fuego

El fuego se originó en la torre de enfriamiento, ubicada en el piso 12 del edificio, pero los bomberos lograron controlar las llamas.

El incendio en Alvear y 9 de Julio obligó a evacuar a 200 personas

Incidentes similares recientes

Días antes, una fuga de gas provocó un incendio en Caballito. Personal de la empresa Edesur trabajaba en la calle Riglos al 300 por una emergencia eléctrica y durante los arreglos, se rompió un caño de Metrogas, lo que generó una fuga de gas y posterior incendio.

Impactante incendio tras una fuga de gas en Caballito

El incendio generó llamas de hasta 12 metros de altura, que se lograron controlar luego de varias horas, cuando se logró prensar los extremos del caño roto y cesar el escape de gas. Debido al incendio, nueve personas fueron evacuadas del edificio lindero.

Un hombre de 54 años sufrió quemaduras en el rostro y en uno de sus brazos durante el incendio en Caballito, quien recibió atención del SAME y fue trasladado al Hospital Durand.

La versión de Metrogas tras el incendio

Desde la compañía informaron que la cuadrilla de la compañía de energía eléctrica rompió un caño de media presión en la intersección de la calle Riglos con Formosa. Esto provocó la fuga de gas y el posterior incendio. Las llamas afectaron la fachada de un edificio y causaron daños en al menos tres vehículos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.