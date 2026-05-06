Día 68 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 6 de mayo en su 68° día de guerra. Estados Unidos e Irán intercambian propuestas para avanzar en un acuerdo que permite el fin de la guerra, mientras que Donald Trump le pone pausa al “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump pone en pausa el “ Proyecto Libertad ” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán

pone en pausa el “ ” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán Rubio afirma que la etapa de ofensiva militar contra Irán “ se acabó ”.

“ ”. Israel emite nuevas órdenes de desplazamiento forzoso en el sur del Líbano.

La guerra con Irán desencadenó un reordenamiento geopolítico que modificará el equilibrio global.

Estados Unidos dice que la operación en Irán "se acabó" Instagram @realdonaldtrump

Otros hechos de importancia

La embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emite una alerta sobre “posibles amenazas aéreas”.

Dos buques de guerra transitaron el estrecho de Ormuz bajo ataque iraní.

Trump se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente.

se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente. Macron criticó los ataques contra los Emiratos Árabes.

criticó los ataques contra los Emiratos Árabes. Las reservas mundiales de petróleo caen a mínimos en ocho años y sacuden a los mercados.

El ministro iraní advierte a EE.UU.: “No hay solución militar para una crisis política”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Donald Trump pone en pausa el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA