Río Gallegos. Con letreros en los semáforos, alertan sobre el número de muertos

EL CALAFATE.- El semáforo se pone en rojo en la esquina de Zapiola y Fagnano en el centro de Río Gallegos. Un grupo de jóvenes portando carteles rojos y blancos gana la calle y les avisa a los automovilistas: "Personas fallecidas", "100", "Casos positivos", "1472". La acción dura hasta el siguiente cambio de semáforo. Es parte de una campaña que lanzó el municipio local para avanzar en la concientización e intentar cortar la circulación del virus en la ciudad.

El intendente de la capital provincial, Pablo Grasso, lanzó una acción denominada "Acuerdo Social Solidario: Yo me comprometo" para intensificar los controles de la población y convocó a organización sociales a colaborar, "hemos recibido únicamente quejas, insultos y reclamos, ahora queremos ver que propuestas tienen", afirmó el jefe comunal y ya preparó una batería para multar a los infractores a las normas sanitarias para circular.

El momento de ocuparse

"Es momento de ocuparse, de responsabilizarse y no mirar para otro lado, porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros", afirmó Grasso al momento de lanzar la iniciativa que busca disminuir la curva de contagios, apoyándose en dos ejes de acción: convocar la participación ciudadana y reforzar los controles de circulación. Los carteles que muestran los jóvenes, además de los números que van cambiando a diario recuerdan también cuales son las normas para protegerse del Covid-19. Ente las medidas del municipio también esta previsto llevar adelante un censo de adultos mayores.

"No queremos en Navidad tener que recordar a un familiar con un retrato o un cuadro", expresó el intendente. El jefe comunal lamentó que el virus circuló muy rápido en la ciudad, que desde el 14 de julio que se desató el brote, los contagios y las muertes van en aumento. Los datos oficiales hoy marcan 103 fallecimientos en toda la provincia, de los cuales 94 se registraron en la ciudad capital.

En una ciudad de 120.000 habitantes las muertes no son números, detrás esconden una buena parte de la historia de la ciudad: como la del matrimonio de Juan Gallardo y Fortunata Cambarieri que fallecieron con 12 horas de diferencia. Él trabajó toda su vida en un local comercial de la ciudad y quedó internado en terapia a las pocas horas de que su esposa entrara a sala Covid-19.

Despedida en redes

La despedida en redes y en el cementerio fue tan concurrida como la del trabajador municipal y voluntario de la Cruz Roja fallecido hace pocas horas de Héctor "Tito" Aguayo, de 43 años conocido también por ser el tesorero de la Peña "Sentimiento Xeneize".

O la de profesionales de la salud como el infectólogo Marcelo Casaro de 49 años, oriundo de Corrientes, que falleció tras luchar durante un mes contra el virus y sus colegas los despidieron con aplausos cuando sus restos fueron retirados del Hospital Regional, o el conmovedor caso del enfermero Félix González que se había jubilado del Ejército y volvió a trabajar como voluntario para ayudar en el hospital.

La situación en Río Gallegos es crítica Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

En Río Gallegos la situación es crítica, hoy la ocupación en la UTI del Hospital asciende al 83% y tuvo jornadas donde la capacidad era del 100%. Por eso el lunes el intendente espera que el Concejo Deliberante apruebe una serie de sanciones para los que circulan fuera de los días previstos e incumplan los protocolos y también para los comercios que atiendan a personas que no estén en su día de circulación. En la ciudad rige el ASPO y la circulación es por terminación de número de documento.

El intendente, quien ya transitó y se recuperó del Covid-19, hizo un llamado a la solidaridad y la empatía de la población y le pidió que deje de circular. "No es una cuestión política", dijo el intendente al tiempo que recordó la publicidad "Indiferencia" sobre prevención del VIH que se emitió a principios de los 90, en la que se hacía referencia a las personas que no se preocuparon por considerar que no estaban en riesgo.

Por su parte, desde el gobierno provincial el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay, resaltó las acciones para fortalecer a los hospitales y las estrategias que se implementan para detectar casos positivos de Covid-19.

Estrategia

"En la localidad de Río Gallegos venimos profundizando la estrategia del abordaje territorial a través del Programa Nacional Detectar", afirmó Aballay. Los testeos se están realizando en distintos puntos de la ciudad, como en el Colegio Guatemala, en el Centro Administrativo San Benito y en el Barrio 122 Viviendas.

Según el último informe del ministerio de Salud y Ambiente emitido hoy, la provincia de Santa Cruz registra un total de 7.350 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1.789 activos, 5.460 pacientes recibieron el alta y 103 fallecieron (94 Río Gallegos, 7 El Calafate, 1 San Julián, 1 en Puerto Deseado).

La situación epidemiológica actual de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia está definida como zona transmisión comunitaria, en tanto que en otras localidades se mantienen como zonas de brote local, o bien transmisión por conglomerado. En relación al porcentaje de ocupación de camas en UTI adultos para toda la provincia, es de 57,69%, cifra que asciende abruptamente en Rio Gallegos al 83,33%. Allí en el Hospital Regional hay 24 camas en UTI, y se cuenta con una sala intermedia de cuidados y una sala Covid-19.

