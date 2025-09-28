Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“

En el marco de la marcha al Congreso en la que se pidió justicia por las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, el periodista Roberto Funes Ugarte sufrió una agresión de parte de un grupo de manifestantes. Durante el móvil recibió empujones, fue apartado de la movilización y señaló que hubo “infiltrados” que “se aprovecharon de un reclamo doloroso”. Además, destacó que la hermana de Brenda del Castillo -una de las víctimas- lo acompañó y lo ayudó durante la agresión.

El episodio ocurrió pasadas las 18, cuando un grupo de manifestantes comenzó a increpar a Funes Ugarte obligándolo a retirarse del lugar. En ese momento, una persona se acercó, lo empujó para que se vaya y le advirtió: “Tomátela”. Sin ofrecer resistencia, el periodista retrocedió mientras los agresores lo perseguían.

En su auxilio saltó una persona con la cara cubierta -a quien luego identificó como la hermana de Brenda del Castillo- hasta que llegó a una esquina donde se encontraba un grupo de policías que lo respaldó. Acto seguido, se desató un tumulto entre manifestantes que terminó en golpes y los efectivos de seguridad intervinieron.

Tras el incidente, Funes Ugarte dio detalles y contó en LN+ lo sucedido: “Los infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso. Todo comenzó con un fotógrafo de ojos claros que empezó a golpearme y a darme patadas. Yo no me di cuenta hasta que había un montón de mujeres detrás de mí que me decían facho y todo tipo de cosas”.

Entrevista a Robertito (1)

A raíz de la agresión, el periodista dijo que se alejó de la Plaza del Congreso y se dirigió rumbo a la intersección de las calles Alsina y Salta, acompañado por la hermana de Brenda, Sabrina, quien en todo momento intentó interceder en su defensa para contener la situación. “Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, añadió.

Después del episodio, ya alejado de las inmediaciones del Congreso, relató: “Lo que nos movió para venir acá se diluye por culpa de estas personas porque era una marcha pacífica. Todo se desvirtuó como pasa en cada una de las marchas en este bendito país, donde mezclan todo. Me gritaron facho, entre otras cosas que no vale la pena contar. Miren lo que es la locura que la hermana de una chica que murió me acompañó, me cuidó y dijo que me dejen en paz. Es increíble”.

Entrevista a Robertito (2)

Además continuó: “Una mujer trans, quien llevaba la batuta, fue la que corrió a pegarme y decirme que no los represento. Me tiró un manotazo pero yo soy un señor y no devuelvo los golpes. Además no estoy acostumbrado. Cuando hay violencia, lo mejor es irse”.

“Agradezco el accionar de la Policía que cuando me fui por la calle Salta para alejarme de la agresión, acompañado por la hermana de Brenda, interactuó con un cordón que hasta el momento no había actuado”, cerró Funes Ugarte.

La marcha había comenzado pasadas las 16, cuando llegaron las primeras columnas a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Desde allí, agrupaciones y colectivos feministas marcharon al Congreso en reclamo de justicia por el brutal asesinato de las tres jóvenes, por el cual ya hay 12 detenidos vinculados con el caso y cuya principal hipótesis gira en torno a un ajuste de cuentas narco. “Necesito la verdad. No quiero irme a mi casa sin una respuesta”, expresó a TN Antonio, el abuelo de Brenda.