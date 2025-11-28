Santa Fe: cinco muertos por un choque múltiple en la ruta 90

Este viernes a la madrugada ocurrió un trágico siniestro vial en la ruta provincial 90, sur de Santa Fe, en el que murieron cinco personas: cuatro mujeres y un hombre. El choque múltiple ocurrió a la altura del kilómetro 86, cerca de las localidades de Alcorta y Máximo Paz.

Alrededor de las 0.20 de este viernes, un Ford Focus, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Alcorta, y un Volkswagen Gol, en el que iban cuatro mujeres que vivían en Máximo Paz, chocaron de manera frontal por motivos que aún son materia de investigación, de acuerdo a lo que indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial al medio santafesino La Capital.

En paralelo, debido a la brutalidad del impacto, un tercer vehículo, una camioneta Ford Ecosport, quedó involucrada en el siniestro al colisionar con partes de los autos que quedaron sobre el asfalto. Allí se trasladaban dos hombres que resultaron ilesos.

Cinco muertos en Santa Fe tras un choque múltiple La Capital

A raíz del choque, tres de las cuatro mujeres que estaban en el Gol murieron de manera inmediata. En tanto, la restante fue rescatada con vida del habitáculo por parte de los servicios de emergencia pero murió minutos después mientras era atendida por los médicos en un hospital de la zona.

Además, el conductor del Ford Focus falleció en el lugar.

El medio La Capital también publicó que se realizaron las pericias de rigor en el lugar y se iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el motivo del trágico siniestro vial. En tanto, Bomberos Voluntarios de Alcorta y Máximo Paz trabajaron en la extracción de las víctimas.

Respecto al tránsito, la ruta estuvo cortada en ese lugar hasta las 6.10, cuando finalizaron las tareas de los peritos y se retiraron los restos.