Juicio de Cecilia Strzyzowski: se conocen las penas para el clan Sena
El jurado definió la culpabilidad de César Sena, Marcela Acuña, y Emerenciano Sena, quienes recibieron la pena máxima por el femicidio de la joven; la jueza impondrá las penas en función del Código Penal; este viernes continúan las audiencias de cesura y se espera la decisión del Tribunal
La única frase que dijo César Sena durante el juicio
Durante los 15 días que duró el juicio, a César apenas se lo escuchó decir: “No, su señoría”. Fue cuando tuvo la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de conocer el veredicto del jurado popular. Pese a los pedidos de los demás acusados, no declaró.
Negaron la prisión domiciliaria a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña
La jueza técnica Dolly Fernández rechazó los pedidos de los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña para otorgarles la prisión domiciliaria, solicitada por problemas de salud.
Cómo fue el segundo día de audiencia de cesura
Según consignó el medio local Diario Chaco, durante el segundo día de la audiencia de cesura, la defensa de Fabiana González y Gustavo Obregón presentó una serie de testigos que buscaron describir el perfil humano, familiar y social de ambos imputados.
La versión de la fiscalía
Nunca se supo por qué, ni cómo. Su cuerpo nunca apareció, la fiscalía apunta a que probablemente la estrangularon. Y luego quemaron sus restos en la chanchería de los Sena. Los restos óseos hallados pertenecían a un solo individuo adulto, pero por el estado de calcinación y carbonización, no se pudo recuperar material genético.
Qué determinó la Justicia
A Cecilia la mataron en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad el 2 junio de 2023, donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados al gobernador Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador.
Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.
De qué se acusó al clan Sena
Los tres llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. Y el jurado los condenó de manera unánime.
Frente a la jueza, con los brazos cruzados, los tres permanecieron prácticamente inmóviles al escuchar el veredicto.
Hoy se conocen las penas para el clan Sena
Las penas del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se definirán en las próximas horas en función del Código. El jurado popular decidió que César Sena, Marcela Acuña, y Emerenciano Sena sean condenados a cadena perpetua por el femicidio de la joven desaparecida en 2023.
