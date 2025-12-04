Santa Fe: organizaciones proteccionistas rechazan un proyecto de ley que busca declarar “plaga” a las palomas

La media sanción que obtuvo en el Senado santafesino un proyecto de ley que busca declarar plaga a las torcazas desató un fuerte conflicto entre el gobierno provincial y organizaciones proteccionistas.

La propuesta impulsa un programa de control para disminuir la proliferación de estas aves, pero los grupos de defensa animal advirtieron que la medida podría derivar en métodos letales y “abrir caminos sin retorno”. En respuesta, proponen alternativas no invasivas, como realizar un relevamiento previo de cantidad y hábitos y aplicar anticonceptivos a base de nicarbaniza —un método ya utilizado en Rosario— que, según explicaron, interrumpe la fertilidad de los huevos sin afectar a otras especies.

El expediente, remitido el jueves pasado a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento, establece la creación de un plan provincial para enfrentar la superpoblación de torcazas y otras especies similares. La iniciativa habilita al Ministerio de Desarrollo Productivo a firmar convenios con organismos nacionales, institutos de investigación, municipios, universidades, entidades agropecuarias y ONG para coordinar acciones de prevención y manejo.

Las palomas se encuentran en la capital e incluso en zonas como el departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe Marcelo Manera

Los argumentos del proyecto

Según publicó el portal local La Capital, el senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, defendió la iniciativa y aseguró que se busca un esquema de trabajo sostenido, aunque todavía no está claro qué herramientas se aplicarán si la categoría de “plaga” se vuelve ley. “Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable”, dijo en diálogo con LT8.

También señaló que la paloma “es parte de la cadena alimentaria”, pero remarcó que resolver el problema “no es fácil”, aun después de distintos intentos implementados por municipios y productores rurales.

Entre esas medidas, mencionó un repelente desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para reducir la presencia de palomas, aunque aclaró que “no está dando la solución que se estaba esperando”. Por ese motivo, planteó que es imprescindible reunir a los equipos técnicos en una mesa común para definir estrategias y acciones conjuntas.

Entre las posibles herramientas figura la implementación de anticonceptivos a base de nicarbaniza Shutterstock

En ese contexto, Borla buscó llevar tranquilidad al aclarar que el proyecto no pretende habilitar una eliminación masiva. “No vamos a salir mañana a matar a todas”, afirmó. Sin embargo, no precisó qué mecanismos concretos se utilizarán para el control poblacional, lo que alimentó las dudas entre organizaciones animalistas.

Rechazo de proteccionistas, alternativas y advertencias

La media sanción encendió alarmas en asociaciones dedicadas a la defensa de los animales.

Rosalia Aurascoff, coordinadora de Encuentro Proteccionista y miembro del Consejo Asesor del Concejo Municipal de Rosario, expresó su rechazo. “De ser aprobado, va a constituirse en un problema gravísimo para la provincia y los municipios”, sentenció en diálogo con La Capital. Y agregó: “Cuando el exterminio se convierte en política pública, abre caminos sin retorno”.

Cada vez hay más sobrepoblación de palomas en Santa Fe Gentileza

Aurascoff sostuvo que cualquier intervención debe apoyarse en criterios “éticos, científicos y de gestión territorial” y rechazó la posibilidad de reducir la presencia de aves mediante métodos letales.

Además, explicó que la expansión de las palomas se relaciona con la capacidad de adaptación de las especies que sobrevivieron a las transformaciones del ambiente. “Nosotros invadimos sus hábitats y nos apropiamos de su hogar y de sus formas de supervivencia”, indicó.

También resaltó que el proyecto “va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional”, así como de diversas leyes nacionales y provinciales vinculadas a fauna nativa y protección animal.

Como propuesta alternativa, propuso que la provincia realice primero un relevamiento de las poblaciones y hábitos de las aves. Entre las herramientas disponibles mencionó los anticonceptivos a base de nicarbaniza, un método que se utiliza en Rosario para disminuir la reproducción y que, según explicó, “interrumpe la fertilidad de los huevos sin causar efectos secundarios en otras aves”, con aplicación posible tanto en zonas urbanas como rurales.

En la misma línea, la asociación Protectora Santa Fe expresó su repudio al proyecto mediante una publicación en Instagram en la que afirmó: “Repudiamos firmemente cualquier iniciativa contra animales que sólo tenga como fin abordar las consecuencias, con soluciones antiéticas de exterminio e, incluso, inefectivas. Ya que el aumento de la presencia de muchas especies (hoy molestan las palomas, mañana serán otras) es principalmente por la pérdida de su hábitat natural causada por la deforestación, la expansión desordenada de la urbanización, la quema de pastizales y el avance de la explotación agrícola, obligándolas a moverse para sobrevivir”.