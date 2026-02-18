Santa Fe: tiró a la basura $1.000.000 que su abuela había escondido en una bota y los recuperó gracias a un solidario gesto

SANTA FE.- Muchas veces una acción que debiera ser algo cotidiano se transforma en excepcional. Y trasciende por eso, como lo es un reciente gesto de honestidad de dos trabajadores municipales de una pequeña ciudad del interior de esta provincia, recolectores de basura, que hallaron más de $1.000.000 en el basural donde descargan lo acopiado en el camión de servicio y lo devolvieron a su dueña.

Se reunieron todas las probabilidades para generar, por voluntad de Gerardo Martinelli y Jorge Testolini, trabajadores de la Municipalidad de San Javier, 156 kilómetros al norte de la capital provincial, un hecho que terminó rompiendo la rutina de aquel paisaje. En el interior de una bolsa, prácticamente destruida por el fuego que se utiliza para reducir los residuos, encontraron una bota de mujer. Pero no supieron que en su interior había algo más de $1.000.000 en billetes hasta que se apersonó al basural una mujer consultando si algún empleado había hallado el dinero.

“Nosotros estábamos terminando la recolección, la tarde del viernes pasado, cuando una mujer llegó al basural y nos comentó lo que había sucedido. El día anterior había estado realizando limpieza general en la casa de su abuela, que se encontraba internada. Y, al desprenderse de elementos que parecían no ser utilizados por la señora, los arrojó a la basura. Pero resultó que a la abuela tenían que efectuarle una serie de estudios e intervenciones y, cuando la nieta la visitó, le dijo que si había que abonar algo en el hospital buscara un dinero de su jubilación guardado en una bota, que era un calzado que ya no usaba.

En ese momento, la nieta se dio cuenta de que esa bota, junto con el dinero, había sido tirada a la basura. Desesperada, salió rápido rumbo al basural. “Nos encontró cerca, procedimos a efectuar la revisión hasta que apareció la bota, en gran parte quemada, pero con el dinero adentro”, comenzó su relato Martinelli.

“‘Acá está la bota… y acá está el dinero’, le dije a la señora. No lo podía creer. Le pedimos que contara los billetes para ver que no le faltara nada. Le temblaban las manos, lloraba y se reía, todo a la vez”, agregó el empleado municipal.

Ante una consulta, aclaró: “Es la primera vez que me ocurre un hecho de estas características. Pero lo tengo bien claro, no es mi plata; es de alguien que por error lo perdió. Si lo viene a buscar, se lo entregamos, y tal vez si no fuese así, saldríamos a buscar quién es su propietario para devolvérselo. Uno quizá diga ‘Cómo no me lo quedé’, pero una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Mi compañero, Testolini, vivió una experiencia anterior, cuando un dueño de un supermercado de aquí puso la recaudación del día en una bolsa y por error la arrojó a la basura. Cuando se dio cuenta, vino a buscarla, la encontró y se la llevó”, señaló.

Finalmente, Martinelli destacó que la mujer que se reencontró con el dinero de su abuela tuvo un buen gesto. “Al día siguiente, junto a su esposo, vino a mi domicilio a agradecer y a entregar un presente. Lo que para mí tiene gran valor es el gesto de agradecimiento, que también tuvo con mi compañero”, subrayó.

Por último, agradeció los mensajes destacando el valor de la decisión de entregar el dinero y no dudó en señalar que “si se vuelve a presentar una situación parecida, seguramente actuaremos de igual forma”.